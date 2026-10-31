Artur Jorge manda recado ao Cruzeiro feminino antes de final da Libertadores
Técnico destacou a classificação da equipe para a final da Libertadores
Depois da vitória do Cruzeiro no clássico da última quinta-feira, o técnico Artur Jorge destacou a classificação da equipe feminina para a final da Libertadores.
O time liderado por Jonas Urias enfrentará o Corinthians neste sábado (31), às 21h (de Brasília), em Quito.
– Minhas primeiras palavras vão para nossa equipe feminina. Aproveitar para dar os parabéns pela campanha feita na Libertadores e desejar também muita sorte na final. Têm feito uma campanha extraordinária – disse Artur Jorge na entrevista coletiva depois da vitória d Cruzeiro contra o Atlético-MG.
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Final da Libertadores feminina
A Libertadores Feminina de 2026 terá uma final brasileira. Corinthians e Cruzeiro venceram seus compromissos pelas semifinais nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador, e garantiram presença na decisão do torneio continental. O confronto será disputado no sábado (31), no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca.
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O Corinthians confirmou a classificação ao derrotar o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1, de virada. Já o Cruzeiro superou o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, e assegurou um lugar na final logo em sua primeira participação na competição.
A decisão colocará frente a frente duas equipes brasileiras em momentos históricos distintos no torneio. Atual campeão e maior vencedor da Libertadores Feminina, com seis títulos, o Corinthians tentará ampliar sua hegemonia. Do outro lado, o Cruzeiro buscará uma conquista inédita para o clube.
Após três anos, o Brasil volta a ter dois clubes na final da Libertadores Feminina. A última decisão entre equipes brasileiras ocorreu em 2023, quando o Corinthians venceu o Palmeiras e conquistou o título na Colômbia.
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