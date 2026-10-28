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Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhes

Brabas buscam o sétimo título continental, enquanto equipe mineira disputa a decisão pela primeira vez na história

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 23:10
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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A Libertadores Feminina de 2026 terá uma final brasileira. Corinthians e Cruzeiro venceram seus compromissos pelas semifinais nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador, e garantiram presença na decisão do torneio continental. O confronto será disputado no sábado (31), no estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca.

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O Corinthians confirmou a classificação ao derrotar o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 1, de virada. Já o Cruzeiro superou o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, e assegurou um lugar na final logo em sua primeira participação na competição.

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A decisão colocará frente a frente duas equipes brasileiras em momentos históricos distintos no torneio. Atual campeão e maior vencedor da Libertadores Feminina, com seis títulos, o Corinthians tentará ampliar sua hegemonia. Do outro lado, o Cruzeiro buscará uma conquista inédita para o clube.

Após três anos, o Brasil volta a ter dois clubes na final da Libertadores Feminina. A última decisão entre equipes brasileiras ocorreu em 2023, quando o Corinthians venceu o Palmeiras e conquistou o título na Colômbia.

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Corinthians vence de virada e busca o heptacampeonato

O Corinthians precisou reagir para garantir a classificação à final. Diante do Santa Fe, a equipe paulista venceu por 2 a 1, com gols de Letícia Monteiro e Gi Fernandes. Daniela Garavito marcou para o time colombiano.

Com a vitória, as Brabas chegaram à quarta final consecutiva da Libertadores Feminina e seguem na disputa pelo sétimo título continental. A equipe também tenta defender a conquista da última edição e consolidar ainda mais sua posição como maior campeã da história do torneio.

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Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina
Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

Cruzeiro chega à final inédita na Libertadores Feminina

O Cruzeiro também fez história em Quito. Em sua primeira participação na Libertadores Feminina, o time mineiro venceu o Olimpia por 1 a 0 e avançou à decisão. O gol da classificação foi marcado por Marília, artilheira do Campeonato Brasileiro, após aproveitar o rebote de uma cobrança de falta de Byanca Brasil.

A campanha coloca as Cabulosas diante da oportunidade de conquistar o principal título continental do futebol feminino logo na estreia do clube na competição. Para isso, a equipe precisará superar o Corinthians, adversário que busca manter sua hegemonia no torneio.

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Marília Cruzeiro
Marília comemorando gol do Cruzeiro (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Quando será a final da Libertadores Feminina?

A final entre Corinthians e Cruzeiro está marcada para sábado (31), no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, no Equador. O horário da partida ainda não foi confirmado.

No mesmo dia, Independiente Santa Fe e Olimpia disputarão o terceiro lugar da Libertadores Feminina de 2026.

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