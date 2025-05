Arthur Elias convocou a meio-campista do Palmeiras, Laís Estevam, e a zagueira Thaís Ferreira, do Corinthians, para os amistosos da Seleção Brasileirão. As atletas, entretanto, estão lesionadas e em tratamento no departamento médico dos clubes.

Laís Estevam trata um desconforto muscular e não foi relacionada na vitória do Palmeiras diante da Ferroviária, nesta quinta-feira (14), pelo Paulistão Feminino. Ela não entra em campo desde a partida entre Palmeiras e Ferroviária, em 26 de abril.

Thaís Ferreira, do Corinthians, foi diagnosticada com lesão muscular em adutor à direita, segundo boletim médico divulgado pelo clube. A defensora não atuou no clássico contra o Santos, também pelo estadual, nesta quinta-feira (14).

Não há previsão de retorno das atletas ou informação se elas estão sendo preservadas para servir a amarelinha. Elas se apresentam à Seleção na próxima semana.

O Brasil enfrenta o Japão na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. As seleções voltam a se encontrar na segunda-feira, 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Seleção Feminina cumprimenta torcedores presentes na Neo Química Arena. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Lista de convocadas para a Seleção Brasileira

Goleiras

Lorena (Kansas City)

Camila Rodrigues (Cruzeiro)

Cláudia (Fluminense)

Zagueiras

Tarciane (Lyon)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Mariza (Corinthians)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Atacantes