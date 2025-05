O Corinthians tem cinco atletas na lista de convocadas de Arthur Elias para amistosos contra o Japão, em maio e junho, e é o clube com mais representantes. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (13), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Nesta Data-Fifa, as Brabas serão representadas pelas zagueiras Mariza e Thaís Ferreira, as meias Yaya e Duda Sampaio e a atacante Jhonson. Vitória Yaya, camisa 8 do Timão, comemorou o retorno à Seleção pós ciclo-olímpico.

— É um prazer poder voltar a vestir essa camisa, é sempre um privilégio representar meu país! Me sinto pronta pra dar o meu melhor nessa nova convocação, estou sempre preparada pra seguir evoluindo e deixando meu melhor em campo. Sei que teremos duelos difíceis contra o Japão, mas poder jogar em casa, ao lado da nossa torcida, vai nos dar mais forças e tornar esse momento ainda mais especial — disse a jogadora.

Arthur Elias esteve à frente do Corinthians por oito temporadas e conquistou 16 títulos pelo clube, entre eles quatro Copa Libertadores e cinco campeonatos brasileiros.

Yaya, do Corinthians, esteve no vice-campeonato olímpico nos Jogos de Paris. (João Brandino/Divulgação)

No total, 26 atletas foram convocadas, provenientes de sete clubes brasileiros e seis estrangeiros. Serão 23 na lista final da Copa América feminina, que será realizada no Equador, entre julho e agosto.

O Brasil enfrenta o Japão na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. As seleções voltam a se encontrar na segunda-feira, 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Clubes com mais jogadoras convocadas

Corinthians – 5 jogadoras

Mariza (Zagueira)

Thaís Ferreira (Zagueira)

Duda Sampaio (Meio-campista)

Yaya (Meio-campista)

Jhonson (Atacante)

São Paulo – 3 jogadoras

Kaká (Zagueira)

Bruna Calderan (Lateral)

Dudinha (Atacante)

Palmeiras – 3 jogadoras

Fê Palermo (Lateral)

Laís Estevam (Meio-campista)

Amanda Gutierres (Atacante)

Atlético de Madrid – 3 jogadoras

Ana Vitória (Meio-campista)

Gio (Atacante)

Luany (Atacante)

Kansas City Current – 2 jogadoras

Lorena (Goleira) Debinha (Atacante)

Orlando Pride – 2 jogadoras

Angelina (Meio-campista)

Marta (Atacante)

Cruzeiro – 2 jogadoras

Camila Rodrigues (Goleira) Isa Haas (Zagueira)

Lyon – 1 jogadora

Tarciane (Zagueira)

Fluminense – 1 jogadora

Cláudia (Goleira)

Ferroviária – 1 jogadora

Fátima Dutra (Lateral)

Tigres (México) – 1 jogadora

Jheniffer (Atacante)

Real Madrid – 1 jogadora