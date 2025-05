Nesta terça-feira (13), tem início a venda de ingressos para os jogos do Brasil diante do Japão, marcados para 30 de maio e 2 de junho, em São Paulo (SP) e Bragança Paulista (SP). Os ingressos variam de R$ 50 e R$ 100.

No mesmo dia, às 12h, Arthur Elias anuncia a convocação da Seleção feminina na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A venda de entradas para os amistosos será liberada a partir das 13h (horário de Brasília), em site voltado para a comerciacialização de ingressos, vinculado à empresa "Sou da Liga". Para acessar, clique aqui.

Seleção Brasileira enfrenta o Japão em São Paulo

O primeiro encontro entre brasileiras e japonesas ocorre na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Em 2 de junho, a Seleção volta a campo, novamente diante do Japão, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Os jogos fazem parte da preparação do Brasil para a Copa América, que será entre os dias 12 de julho e 2 de agosto de 2025.

No último ciclo de amistosos, em março, as brasileiras enfrentaram os Estados Unidos, com uma derrota por 2 a 0 e uma vitória por 2 a 1.

Desde a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a equipe enfrentou Colômbia, Austrália e Estados Unidos. No período, foram seis jogos, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Vitória histórica diante dos EUA emocionou brasileiras. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Últimos jogos da Seleção feminina