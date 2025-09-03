menu hamburguer
Futebol Feminino

Sorteio da Libertadores Feminina: onde assistir, data e horário

Definição dos grupos será nesta quinta-feira (4), em Luque, no Paraguai

Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
18:30
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O sorteio que definirá os confrontos da fase de grupos da Libertadores Feminina acontece nesta quinta-feira (4), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da competição. ➡️ Clique aqui para acessar

Disputada em sede única, nesta temporada a competição será realizada em Buenos Aires, na Argentina. Entre 2 e 18 de outubro, os 16 times classificados disputam a Glória Eterna.

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

Quem joga a Libertadores Feminina

Das 16 vagas da Libertadores Feminina, 10 são distribuídas entre os países membros da Conmebol. Quatro das restantes são destinadas ao ranking histórico, o qual o Brasil lidera com folga, seguido por Colômbia, Chile e Paraguai, que também ganham uma vaga extra. Ainda, há uma para o campeão da edição anterior e uma para um time do país sede.

Por isso, em 2025, o Brasil tem três vagas: Corinthians, o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão; o São Paulo, vice-campeão brasileiro em 2024; e a Ferroviária, terceira colocada, que entrou pelo ranking histórico. Importante destacar que, na primeira fase, equipes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo, portanto só haverá confronto brasileiro a partir do mata-mata.

Os demais campeões nacionais são o Colo-Colo, Boca Juniors, Deportivo Cali, Libertad, Always Ready, Independiente del Valle, Alianza Lima, Nacional e Adifem (Venezuela). Os times que entram pelo ranking são o Olímpia, Independiente Santa Fé, Ferroviária e Universidad de Chile. O Racing, vice-campeão argentino, entra pela vaga extra do país-sede.

Formato da competição

Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina
Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

