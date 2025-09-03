Pela primeira vez na história, a camisa de um time de futebol feminino será patrocinado por uma marca fundada por atletas mulheres. Isso porque o London City Lionesses anunciou uma parceria histórica com a "Toghetxr", fundada por Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim, grandes nomes do esporte nos Estados Unidos.

A logo ficará estampada no centro do uniforme do time com a mensagem "Everyone Watches Women's Sports" (em português, "todos assistem aos esportes femininos"). A estreia será na primeira rodada da Women's Super League (WSL), neste sábado (6), contra o Arsenal.

— O London City Lionesses foi fundado para reimaginar o futebol feminino – para ser ousado, independente e impulsionar o futebol feminino. Nossa parceria com a Togethxr reflete esse mesmo objetivo e nos permite fazê-lo em ritmo acelerado. — declarou Michele Kang, dona da equipe londrina.

A união tem base em valores compartilhados da igualdade no esporte e no comprometimento com a evolução do futebol feminino. Juntos, pretendem ampliar a atuação das mulheres no mundo esportivo e criar uma comunidade global de fãs.

Camisa do London City Lionesses com a logo da Togethxr estampada (Foto: Reprodução/London City Lionesses)

London City Lionesses e Michele Kang

Esta será a primeira temporada do time londrino na primeira divisão inglesa, a WSL. Fundado em 2019, disputou a segunda divisão, atualmente chamada Championship, antiga WSL 2. Em 2024/25, o time conquistou o título e o acesso para a elite do futebol feminino da Inglaterra, montando um elenco competitivo com atletas internacionais na temporada que se inicia neste sábado (6).

A ascenção da equipe começou em 2023, com a compra por Michele Kang, empresária norte-americana de origem sul-coreana. Ela é acionista majoritária do Washington Spirit, da NWSL, e do futebol feminino do Lyon, da França. Além disso, é também acionista da Eagle Football Group, dona da SAF do Botafogo.

Sobre as fundadoras da Togethxr

A empresa tem quatro fundadoras, todas com histórico de ativismo pela igualdade de genêro no esporte: Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim. Morgan é ex-jogadora de futebol e se aposentou em 2024 ao anunciar sua segunda gravidez. Com a seleção dos Estados Unidos, foi bicampeã mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2012, além de outras conquistas.

Sue Bird, de 44 anos, é jogadora de basquete na WNBA e atualmente defende o Seattle Storm. Foi seis vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos com os Estados Unidos (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020), além de cinco vezes campeã mundial.

Aos 29 anos, Simone Manuel é bicampeã olímpica na natação, possuindo ainda três outras medalhas na competição. Fez história nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 ao se tornar a primeira nadadora negra a conquistar um ouro em uma prova individual. Em campeonatos mundiais, conquistou 16 medalhas, sendo 11 de ouro, três de prata e duas de bronze.

A mais nova do quarteto é Chloe Kim, de 25 anos. Ela é atleta de snowboard desde os 14 anos, quando estreou nos X Games e se tornou a campeã mais jovem da competição, quebrando outros recordes nos anos seguintes de sua carreira. Ainda, possui duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno.

