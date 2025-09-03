menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Time inglês anuncia parceria histórica com marca de estrelas norte-americanas

Togethxr, fundada por atletas dos EUA, estampará o uniforme do London City Lionesses

London City Lionesses, de Michelle Kang, firmou parceria com a Toghetxr, de Alex Morgan e Sue Bird (Foto: Reprodução/London City Lionesses)
imagem cameraLondon City Lionesses, de Michelle Kang, firmou parceria com a Toghetxr, de Alex Morgan e Sue Bird (Foto: Reprodução/London City Lionesses)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
16:58
  • Mais Notícias

Pela primeira vez na história, a camisa de um time de futebol feminino será patrocinado por uma marca fundada por atletas mulheres. Isso porque o London City Lionesses anunciou uma parceria histórica com a "Toghetxr", fundada por Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim, grandes nomes do esporte nos Estados Unidos.

A logo ficará estampada no centro do uniforme do time com a mensagem "Everyone Watches Women's Sports" (em português, "todos assistem aos esportes femininos"). A estreia será na primeira rodada da Women's Super League (WSL), neste sábado (6), contra o Arsenal.

— O London City Lionesses foi fundado para reimaginar o futebol feminino – para ser ousado, independente e impulsionar o futebol feminino. Nossa parceria com a Togethxr reflete esse mesmo objetivo e nos permite fazê-lo em ritmo acelerado. — declarou Michele Kang, dona da equipe londrina.

A união tem base em valores compartilhados da igualdade no esporte e no comprometimento com a evolução do futebol feminino. Juntos, pretendem ampliar a atuação das mulheres no mundo esportivo e criar uma comunidade global de fãs.

Camisa do London City Lionesses com a logo da Togethxr estampada (Foto: Reprodução/London City Lionesses)
Camisa do London City Lionesses com a logo da Togethxr estampada (Foto: Reprodução/London City Lionesses)

London City Lionesses e Michele Kang

Esta será a primeira temporada do time londrino na primeira divisão inglesa, a WSL. Fundado em 2019, disputou a segunda divisão, atualmente chamada Championship, antiga WSL 2. Em 2024/25, o time conquistou o título e o acesso para a elite do futebol feminino da Inglaterra, montando um elenco competitivo com atletas internacionais na temporada que se inicia neste sábado (6).

A ascenção da equipe começou em 2023, com a compra por Michele Kang, empresária norte-americana de origem sul-coreana. Ela é acionista majoritária do Washington Spirit, da NWSL, e do futebol feminino do Lyon, da França. Além disso, é também acionista da Eagle Football Group, dona da SAF do Botafogo.

Sobre as fundadoras da Togethxr

A empresa tem quatro fundadoras, todas com histórico de ativismo pela igualdade de genêro no esporte: Alex Morgan, Sue Bird, Simone Manuel e Chloe Kim. Morgan é ex-jogadora de futebol e se aposentou em 2024 ao anunciar sua segunda gravidez. Com a seleção dos Estados Unidos, foi bicampeã mundial e medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2012, além de outras conquistas.

Sue Bird, de 44 anos, é jogadora de basquete na WNBA e atualmente defende o Seattle Storm. Foi seis vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos com os Estados Unidos (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020), além de cinco vezes campeã mundial.

Aos 29 anos, Simone Manuel é bicampeã olímpica na natação, possuindo ainda três outras medalhas na competição. Fez história nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 ao se tornar a primeira nadadora negra a conquistar um ouro em uma prova individual. Em campeonatos mundiais, conquistou 16 medalhas, sendo 11 de ouro, três de prata e duas de bronze.

A mais nova do quarteto é Chloe Kim, de 25 anos. Ela é atleta de snowboard desde os 14 anos, quando estreou nos X Games e se tornou a campeã mais jovem da competição, quebrando outros recordes nos anos seguintes de sua carreira. Ainda, possui duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Alex Morgan comemora gol com San Diego Waves, time da NWSL que atuou antes de se aposentar
Alex Morgan comemora gol com San Diego Waves, time da NWSL que atuou antes de se aposentar (Foto: Reprodução/Instagram)

