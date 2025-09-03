A NWSL é uma das principais ligas de futebol feminino do mundo, atraindo grandes estrelas da modalidade no cenário internacional. Com as portas abertas, as estrangeiras chegaram aos Estados Unidos para dividir os holofotes com as jogadoras norte-americanas.

Encaminhada para a 19ª rodada, a briga pela artilharia da competição está quente. Das cinco artilheiras da competição, as quatro primeiras são gringas, tendo Espanha, Malawi, Brasil e Zâmbia como nacionalidades.

A lista é liderada pela espanhola Esther González, com 12 gols em 17 jogos, seguida pela malauiana Temwa Chawinga, com 11 em 18, e a brasileira Ludmila, com nove em 16. Fechando o top-5, a zambiana Barbra Banda, com oito bolas na rede, empatada com Riley Tiernan, a única estadunidense.

Ludmila lidera brasileiras na NWSL

Em 13º, a classificação ruim do Chicago Stars não impede que Ludmila seja a terceira artilheira da NWSL e a brasileira com mais gols na temporada. A atacante possui quatro a mais que Debinha e Bia Zaneratto, do Kansas City Current, ambas com cinco gols.

Quem também aparece na lista é Marta, que marcou três vezes pelo Orlando Pride. Além dela, Geyse fez dois, enquanto Aline Gomes, Ary Borges, Gabi Portilho e Maiara Niehues fizeram um cada. Outras atletas, como Dudinha e Angelina, ainda não balançaram as redes em 2025, mas têm nove rodadas (além dos playoffs) pela frente para isso.

Quase metade dos gols da NWSL são de estrangeiras

Ao todo, foram 334 gols marcados nesta temporada de NWSL. Destes, 134 foram de autoria de jogadoras estrangeiras, representando cerca de 40%, divididos entre 50 atletas.

Além das brasileiras, há outras sul-americanas que balançaram as redes no campeonato, como as venezuelanas Barbara Olivieri e Deyna Castellanos, e a colombiana Leicy Santos. Há também goleadoras do México, Jamaica e do Canadá, como Jordyn Huitema.

Do continente africano, além de Banda e Chawinga, há outras jogadoras da Zâmbia, Nigéria e Costa do Marfim. Na Europa, atletas de Portugal, França, Suécia, Alemanha, Inglaterra, Itália e País de Gales também marcaram. Na Ásia, Japão e Coréia do Sul são representados, assim como a Austrália.

