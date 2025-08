Samantha Leite, torcedora do Corinthians, esteve nas arquibancadas da Fazendinha na manhã deste domingo (3) para acompanhar a vitória das Brabas sobre o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti. Mas a experiência teve um gosto ainda mais especial: ela estava acompanhada dos filhos, Elise e Jorge.

A pequena Elise, de apenas um ano e três meses, viveu a emoção do seu primeiro jogo no estádio.

— Faz muito tempo que eu não vinha assistir a uma partida. Tenho dois filhos, o Jorge (em homenagem ao time do coração) e a Elise. Estou muito emocionada, porque sou sócia-torcedora há bastante tempo e acompanho o futebol feminino com muito carinho — contou Samantha.

Mais do que uma torcedora, ela se vê como parte ativa da transformação do esporte.

— Acho que é um espaço que precisa ser ocupado, e falo como mulher e como mãe. Nós, mulheres, fomos proibidas de jogar futebol até poucas décadas atrás. Hoje, estar aqui é exercer um direito, é lutar por igualdade. Todo mundo tem o direito de ser feliz e jogar — declarou.

Por fim, ela fez questão de destacar o orgulho que sente pelo momento do futebol feminino.

— Fiquei muito emocionada com a Seleção, especialmente com a Marta. Temos um legado muito forte aqui no Corinthians, e muitas jogadoras que brilham em outros clubes e na Seleção passaram por aqui — completou ela.

Corinthians Feminino inspira nova geração

O ambiente acolhedor e familiar marcou mais uma vez a manhã de futebol feminino na Fazendinha. Mesmo com uma manhã ensolarada em São Paulo, 792 torcedores compareceram ao Parque São Jorge para apoiar as Brabas. Entre eles, dezenas de crianças e adolescentes do Instituto JB12, de Guarulhos, que entoaram gritos de "Vai, Corinthians!" e receberam aplausos da torcida.

A iniciativa do JB12 aposta no esporte como ferramenta de cidadania e desenvolvimento integral. Para o coordenador-geral do projeto, Jonathan Borges, 34 anos, a parceria com o Corinthians é essencial para ampliar o acesso das meninas ao universo esportivo.

— Tornar possível, em parceria com o Corinthians, que nossas meninas vivenciem um jogo no estádio é a oportunidade de inspirá-las para que elas possam permanecer praticando atividades esportivas. O Corinthians é uma grande referência mundial no que diz respeito ao esporte feminino — comentou.

Entre as crianças presentes estava Maria Angelina, de 10 anos, moradora de Guarulhos e apaixonada por futebol.

— Eu sempre fui expulsa dos jogos por ser menina, e essa oportunidade me inspira a jogar futebol. Eu gosto muito do Corinthians por conta do futebol feminino, pelo que ele incentiva, e gostei muito de vir aqui. É minha primeira vez — disse ela, que cursa a quinta série e quer continuar jogando futebol no futuro.

