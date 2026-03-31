menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Sem citar valores, balanço do São Paulo destaca venda de Dudinha como marco no futebol feminino

Clube cita negociação internacional como avanço na geração de receita e valorização de atletas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
17:20
Dudinha, do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
imagem cameraDudinha atuando no São Paulo. (SPFC/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo colocou a negociação de Maria Eduarda Rodrigues Silva, a Dudinha, como um dos principais pontos do futebol feminino no relatório administrativo de 2025. O documento trata a transferência da atacante para o San Diego Wave, da National Women's Soccer League (NWSL), como um marco na estratégia de geração de receita e valorização de atletas.

continua após a publicidade

Relacionadas

O balanço tricolor, o qual o Lance! teve acesso, foi reprovado pelo Conselho Deliberativo por conta de saques não justificados. O clube fechou o período com superávit de R$ 56 milhões e arrecadação total de R$ 1,085 bilhão, bem acima dos R$ 858 milhões previstos inicialmente. 

O principal motor desse crescimento foi o futebol masculino, que gerou R$ 835 milhões, superando com folga a projeção de R$ 694 milhões. Também houve desempenho acima do esperado no clube social e no Morumbi.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte no seu time do coração no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade
Dudinha comemora gol pelo San Diego Wave. (Foto: Divulgação / San Diego Wave)
Dudinha comemora gol pelo San Diego Wave. (Foto: Divulgação / San Diego Wave)

Futebol feminino no São Paulo em 2025

Segundo o clube, a operação envolvendo Dudinha não apenas reforça o retorno financeiro possível dentro da modalidade, mas também evidencia a capacidade de formação e desenvolvimento de jogadoras com potencial de mercado internacional.

A citação direta à atacante aparece como exemplo concreto de uma nova frente de monetização no futebol feminino, mas não há informação pública de quanto o Tricolor Paulista lucrou com a transferência. O relatório aponta que esse tipo de negociação está alinhado ao modelo adotado pelo São Paulo, que busca equilibrar investimento esportivo com sustentabilidade financeira.

continua após a publicidade

Além do destaque individual, o clube reforça que segue investindo na estrutura do time principal e na base, com foco na manutenção da competitividade e na criação de um pipeline contínuo de talentos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias