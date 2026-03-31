O São Paulo colocou a negociação de Maria Eduarda Rodrigues Silva, a Dudinha, como um dos principais pontos do futebol feminino no relatório administrativo de 2025. O documento trata a transferência da atacante para o San Diego Wave, da National Women's Soccer League (NWSL), como um marco na estratégia de geração de receita e valorização de atletas.

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O balanço tricolor, o qual o Lance! teve acesso, foi reprovado pelo Conselho Deliberativo por conta de saques não justificados. O clube fechou o período com superávit de R$ 56 milhões e arrecadação total de R$ 1,085 bilhão, bem acima dos R$ 858 milhões previstos inicialmente.



O principal motor desse crescimento foi o futebol masculino, que gerou R$ 835 milhões, superando com folga a projeção de R$ 694 milhões. Também houve desempenho acima do esperado no clube social e no Morumbi.

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Dudinha comemora gol pelo San Diego Wave. (Foto: Divulgação / San Diego Wave)

Futebol feminino no São Paulo em 2025

Segundo o clube, a operação envolvendo Dudinha não apenas reforça o retorno financeiro possível dentro da modalidade, mas também evidencia a capacidade de formação e desenvolvimento de jogadoras com potencial de mercado internacional.

A citação direta à atacante aparece como exemplo concreto de uma nova frente de monetização no futebol feminino, mas não há informação pública de quanto o Tricolor Paulista lucrou com a transferência. O relatório aponta que esse tipo de negociação está alinhado ao modelo adotado pelo São Paulo, que busca equilibrar investimento esportivo com sustentabilidade financeira.

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Além do destaque individual, o clube reforça que segue investindo na estrutura do time principal e na base, com foco na manutenção da competitividade e na criação de um pipeline contínuo de talentos.

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