Com lesão de Debinha, Seleção convoca jogadora do São Paulo para posição

A Seleção Brasileira Feminina divulgou a convocação da atacante Isabelle Caroline, do São Paulo, na tarde deste domingo para os amistosos contra a Inglaterra e a Itália, ambos em outubro. É a segunda mudança na lista do técnico Arthur Elias.

Aniversariante do dia, a atacante do São Paulo irá se apresentar junto às demais jogadoras da Seleção em Manchester. O clube Tricolor comemorou a convocação da jovem atleta em suas redes sociais.

Isa foi convocada no lugar de Debinha, que se lesionou último sábado (18), na partida contra o Houston Dash, pela NWSL.

No entanto, a atacante do time norte-americano havia sido chamada para Seleção para substituir Gio Garbelini, que sofreu grave lesão durante partida da Champions League Feminina na última semana e precisará passar por cirurgia. A tendência é que a jogadora, que fraturou a fíbula, retorne aos gramados entre três e cinco meses.

O Brasil fará dois amistosos na Europa neste mês de outubro. O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, o Brasil encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

Convocação da Seleção Brasileira feminina

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo) LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC) ATACANTES: Debinha (Kansas City), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)