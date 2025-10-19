menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com lesão de Debinha, Seleção convoca jogadora do São Paulo para posição

Isa Caroline, aniversariante do dia, recebeu chance no Brasil de Arthur Elias

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
15:21
Debinha - Jamaica x Brasil - Copa do Mundo Feminina 2023
imagem cameraDebinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Thais Magalhães/CBF)
A Seleção Brasileira Feminina divulgou a convocação da atacante Isabelle Caroline, do São Paulo, na tarde deste domingo para os amistosos contra a Inglaterra e a Itália, ambos em outubro. É a segunda mudança na lista do técnico Arthur Elias.

Aniversariante do dia, a atacante do São Paulo irá se apresentar junto às demais jogadoras da Seleção em Manchester. O clube Tricolor comemorou a convocação da jovem atleta em suas redes sociais.

Isa foi convocada no lugar de Debinha, que se lesionou último sábado (18), na partida contra o Houston Dash, pela NWSL.

No entanto, a atacante do time norte-americano havia sido chamada para Seleção para substituir Gio Garbelini, que sofreu grave lesão durante partida da Champions League Feminina na última semana e precisará passar por cirurgia. A tendência é que a jogadora, que fraturou a fíbula, retorne aos gramados entre três e cinco meses.

O Brasil fará dois amistosos na Europa neste mês de outubro. O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, o Brasil encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

Convocação da Seleção Brasileira feminina

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

  1. GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
  2. LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  3. MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
  4. ATACANTES: Debinha (Kansas City), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
Isa Caroline é convocada para amistosos da Seleção Brasileira Feminina após corte de Debinha (Foto: Reprodução/CBF)
