A segunda rodada da Liga F começou nesta sexta-feira (5) com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid por 2 a 1, com gols de atletas da Seleção Feminina. A zagueira Lauren abriu o placar para as Colchoneras e, depois do empate merengue, Luany garantiu a vitória.

As duas brasileiras foram titulares, assim como Gio Garbelini. A quarta brasileira do time, Ana Vitória começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Do outro lado, Yasmim ficou no banco e Antônia não foi relacionada.

Na rodada inaugural, o Atléti goleou o Epsanyol por 5 a 0 fora de casa. Autora do quinto gol, Luany saiu saiu do banco de reservas aos 15 do segundo tempo junto com Gio Garbelini, enquanto Ana Vitória entrou pouco depois e a zagueira Lauren foi titular. Já o Real, empatou com o DUX em 2 a 2, em Logroño. Yasmim entrou nos dez minutos finais e Antonia não foi relacionada.

Real Madrid tem as laterais da Seleção Feminina

O elenco do Real madrid conta com as duas laterais da Seleção Feminina: Antônia e Yasmim. Enquanto uma atua na direita, a outra atua na esquerda, mas ainda não jogaram juntas pelo clube como fazem com a amarelinha.

Aos 31 anos, Antonia chega a sua sétima temporada na Espanha e a segunda no clube. Antes, defendeu o Levante por dois anos e o Madrid CFF por três. No fim da temporada passada, a lateral direita lidou com contusões que prejudicaram seu rendimento. Nas Olímpiadas, teve uma fratura na fíbula da perna esquerda e ficou cerca de três meses fora de campo. Depois, teve uma lesão muscular que a fez ficar um mês em tratamento. Mesmo assim, foi titular em 14 dos 19 jogos que disputou na Liga F segundo dados do Sofascore.

Lateral esquerda, Yasmim foi transferida para o Real madrid após cinco anos no Corinthians e 19 títulos conquistados. Embora tenha tido passagem pelo Benfica em 2018/19, a ida de Arthur Elias para a Seleção Feminina ajudou na projeção da jogadora no cenário internacional, pois ele passou a convocá-la pela confiança depositada durante os anos de trabalho no Timão. Na temporada de 2024/2025, entrou em campo 12 vezes, sendo titular em 11 e contribuiu com uma assistência no campeonato espanhol.

Antônia e Yasmim defendem o Real Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Instagram)

Atlético de Madrid conta com quarteto do Brasil

O Atlético de Madrid possui quatro brasileiras em seu elenco. A zagueira Lauren, a meia Ana Vitória e as atacantes Gio Garbelini e Luany, todas convocadas recentemente e frequentemente para vestir a camisa da Seleção.

A dupla de ataque formada por Gio (18) e Luany (22), de 22 anos, é um dos principais destaques do time, somando 19 participações em gols na temporada passada da Liga F — Gio com cinco gols e seis assistências e Luany com quatro de cada. A camisa 18 foi titular em 23 das 27 partidas que entrou, enquanto a 22 começou em 10 dos 19 jogos que entrou.

Lauren, de 22 anos, foi para a Espanha após se destacar na base do São Paulo, sendo transferida para o Madrid CFF em 2021. Em 2023, foi para o Kansas City Current, da NWSL, mas não recebeu muitas oportunidades e voltou para a Europa, passando a defender o Atlético de Madrid. Pelo clube colchonero em 2024/25, foi titular em 27 dos 29 jogos que jogou, marcando dois gols.

Aos 25, Ana Vitória é a que possui mais tempo de experiência no futebol europeu. Em 2018, a meia deixou o Corinthians para defender o Benfica, de Portugal, onde ficou até 2023. teve uma breve passagem pelo PSG e então emprestada ao clube atual, que exerceu a compra em definitivo. Na temporada passada, entrou 16 vezes, sendo titular em quatro delas, conforme números do Sofascore.

Luany em campo pelo Atlético de Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)

