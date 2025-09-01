Estreia do assistente de vídeo na Liga F tem quase 40 checagens

A primeira rodada da Liga F 2025/2026 foi marcada pela estreia do Football Video Suport (FVS) na competição. Ao longo dos oito jogos inaugurais, o sistema de checagem foi acionado 39 vezes e passou em branco em só um deles.

As principais intervenções feitas foram na correção de um cartão vermelho, na revisão de nove pênaltis e na anulação de três gols irregulares. Apenas o empate sem gols entre Tenerife e Atlético de Bilbao não demandou o FVS.

Já partida com mais checagens foi a goleada de 8 a 0 do Barcelona sobre o Alhama, em que a árbitra foi ao monitor 12 vezes: dez para checar os gols, dos quais dois foram anulados, e quatro a pedido dos treinadores por possíveis pênaltis, que não foram concedidos.

Sobre a implantação do FVS na Liga F

O modelo cumpre uma função semelhante à do VAR, mas funciona de outra maneira. A utilização do FVS foi decidida em assembleia dirigida por Beatriz Álvarez, presidente da Liga F, que contou com a presença dos clubes envolvidos e do presidente da Real Federação Espanhola, Rafael Louzán.

O sistema já foi utilizado nas Copas do Mundo Femininas Sub-17 e Sub-20 em 2024. Ele permite que as jogadas sejam revisadas por solicitação dos treinadores, que só poderão fazê-lo duas vezes por partida. Caso o pedido seja confirmado, o time segue com os dois desafios.

No FVS, quatro situações são suscetíveis de revisão: (I) para validar ou não um gol, (II) para determinar se houve ou não pênalti, (III) em lances de aplicação de cartão vermelho direto e (IV) quando a arbitragem não conseguir identificar a jogadora que cometeu uma infração.

Próximos jogos da Liga F

Ao fim da primeira rodada, o Barcelona lidera a competição pela vantagem no saldo de gols. Além do time catalão, Atlético de Madrid, Granada e Sevilla também venceram na estreia. O Real Madrid está em sétimo após o empate em 2 a 2 com o DUX. Confira abaixo os confrontos da segunda rodada:

Sexta-feira (5)

Atlético de Madrid x Real Madrid - 15h (de Brasília)

Sábado (6)

Espanyol x Deportivo la Coruña - 7h (de Brasília) Sevilla x Tenerife - 7h (de Brasília) Madrid CFF x Eibar - 13h (de Brasília) DUX x Real Sociedad - 15h (de Brasília)

Domingo (7)

Atlético de Bilbao x Barcelona - 7h (de Brasília)

Levante x Alhama - 11h (de Brasília)

Granada x Badalona - 13h (de Brasília)