Gigantes europeus brigam por vaga na fase de liga da Champions Feminina

A Champions League Feminina chegou à terceira e última fase das eliminatórias para a fase de liga. Disputada em dois jogos, marcados para 11 e 18 de setembro, a disputa contará com Real Madrid, Atlético de Madrid, Roma e Manchester United.

Com as finais da segunda rodada no sábado (30), o sorteio foi realizado no dia seguinte, definindo os confrontos para a etapa derradeira. Serão quatro jogos no "Caminho dos campeões" e cinco no "Caminho das ligas".

As partidas serão disputados em ida e volta, cada uma no mando do respectivo time — os que estão à esquerda da lista abaixo decidem em casa. Os vencedores avançam, enquanto os perdedores entram na pré-eliminatória da Europa Cup.

Como foi a segunda pré-eliminatória da Champions Feminina?

Os classificados de cada grupo enfrentaram um "mini-campeonato" na segunda pré-eliminatória, jogado em semifinal e final com anfitriões pré-estabelecidos. No "Caminho dos campeões", sete time se classificaram e se juntaram ao St. Polten (Áustria) na terceira fase: Vålerenga (Noruega), Ferencváros (Hungria), Vorskla Poltava (Ucrânia), OH Leuven (Bélgica), Fortuna Hjørring (Dinamaraca), GKS Katowice (Polônia) e Twente (Holanda).

Já no "Caminho das ligas", Roma, Manchester United, Brann (Noruega) e Austria Wien foram os classificados que se juntaram aos seis que entraram direto na nova fase - Real Madrid, Atlético, Madrid, Eintracht Frankfurt, Sporting, Häcken (Suécia), Paris FC e Sporting.

A surpresa foi o time norueguês, que, jogando na Itália, desbancou a Inter de Milão, por 2 a 1, na semifinal e o Braga na final. Com sede em Praga, a Roma venceu o Aktobe, do Cazaquistão, e depois goleou o Sparta Praha por 5 a 1. Na Suécia, o Manchester United passou com facilidade pelo PSV, vencendo por 4 a 0, e derrotou o Hammarby pelo placar mínimo na decisão pela vaga.

Veja os confrontos da terceira pré-eliminatória

Caminho dos campeões

Vålerenga x Ferencváros Vorskla Poltava x OH Leuven St. Pölten x Fortuna Hjørring GKS Katowice x FC Twente

Caminho das ligas

BK Häcken x Atlético de Madrid

Paris FC x Austria Wien

SK Brann x Manchester United

Eintracht Frankfurt x Real Madrid

Roma x Sporting

Equipes já classificadas para a fase de liga da Champions Feminina

Há nove equipes já confirmadas na fase de liga da competição. O Arsenal, atual campeão, e o Barcelona, vice, já estão com a vaga garantida. Além deles, Chelsea, Bayern de Munique, Wolfsburg, Lyon, PSG, Benfica e Juventus também estão classificados.