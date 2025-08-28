Guia da Liga F: tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Espanhol Feminino

A Liga F, campeonato espanhol feminino, está perto do retorno, com a primeira rodada marcada para o sábado (30). A temporada de 2025/2026 terá mais treinadoras, novidades tecnológicas na arbitragem e uma briga dura pelo título. Os jogos serão transmitidos no Dazn.

continua após a publicidade

Para entender mais da história da competição, o Lance! preparou um guia com as principais informações sobre o futebol feminino espanhol e a a temporada que se inicia no final de semana.

➡️ Tudo sobre futebol feminino

Formato da competição e maiores campeões

A Liga F conta com 16 times na primeira divisão, que jogam entre si em dois turnos. Ao fim das 30 rodadas, o melhor colocado é o campeão e garante vaga direta para a Champions League Feminina, enquanto o segundo e o terceiro vão para as eliminatórias da competição. Os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão.

continua após a publicidade

História do campeonato espanhol feminino

A liga feminina foi fundada em 1988 como Liga Nacional, formada por oito times, o Barcelona entre eles. Ao longo dos anos, por cobranças dos times e desentendimentos com a federação, a competição mudou de nome e formato até chegar à Liga F no formato atual.

A partir de 2000, por estarem insatisfeitas com a forma como as competições eram organizadas, as equipes femininas propuseram mudanças e surgiu a Superliga, com um novo formato. A partir disso, o torneio passou a ser disputado em pontos corridos pelos 14 times integrantes. Mais tarde, em 2008, esse número subiu para 16 e, na temporada seguinte, para 24.

continua após a publicidade

Em 2011/2012, um novo nome foi dado para a competição, chamada de Primeira Divisão. O formato era o mesmo. Inicialmente com 18 equipes, a quantidade caiu para 16 no ano seguinte. Foi somente em 2022-2023 que o campeonato começou a se chamar Liga F, que permanece até hoje.

O atual campeão é o Barcelona, que conquistou todas as edições da Liga F e, somando os demais formatos do Espanhol Feminino, tem dez títulos. O Atlético de Bilbao ganhou cinco vezes, uma a mais que o Atlético de Madrid.

Principal equipe no cenário mundial, o sucesso do Barça também é refletido na Seleção Espanhola. Na conquista da Copa do Mundo de 2023, oito jogadoras do elenco pertenciam ao clube catalão, que tem Alexia Putellas e Aitana Bonmatí como destaques.

Novidades na Liga F 2025/2026

A principal novidade do campeonato é a implantação do sistema de "ootball Video Suport (FVS), modelo que cumpre uma função semelhante à do VAR, mas que funciona de outra maneira. A utilização do FVS foi decidida em assembleia dirigida por Beatriz Álvarez, presidente da Liga F, que contou com a presença dos clubes envolvidos e do presidente da Real Federação Espanhola, Rafael louzán.

O sistema já foi utilizado nas Copas do Mundo Femininas Sub-17 e Sub-20 em 2024. Ele permite que as jogadas sejam revisadas por solicitação dos treinadores, que só poderão fazê-lo duas vezes por partida. Caso o pedido seja confirmado, o time segue com os dois desafios.

No FVS, quatro situações são suscetíveis de revisão: (I) para validar ou não um gol, (II) para determinar se houve ou não pênalti, (III) em lances de aplicação de cartão vermelho direto e (IV) quando a arbitragem não conseguir identificar a jogadora que cometeu uma infração.

Quatro treinadoras à frente das equipes na Liga F

Nesta temporada, a Liga F terá quatro times comandados por mulheres, sendo uma delas Emily Lima. Depois de seis temporadas à frente de seleções de Equador (2019 a 2022) e Peru (2023 a 2025), a treinadora foi contratada pelo Levante, tornando-se a primeira brasileira e sul-americana a treinar um time europeu. Em 2016 e 2017, foi também a primeira mulher a comandar a Seleção Feminina.

As demais técnicas são Irene Ferreras, do Granada, Ana Junyet, do FC Badalona Women, e Sara Monforte, do Espanyol. Na temporada passada, Monforte era a única mulher à frente de um clube na Liga F.

Emily Lima no comando do Levante, que disputará a Liga F (Foto: Reprodução/Levante)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos da primeira rodada

Sábado (30):

Atlético de Bilbao x Tenerife - 7h (de Brasília)

Levante x Granada - 7h (de Brasília)

Deportivo La Coruña x Badalona - 13h (de Brasília)

Barcelona x Alhama - 15h (de Brasília)

Domingo (31):

Espanyol x Atlético de Madrid - 7h (de Brasília) Eibar x Sevilla - 7h (de Brasília) Madrid CFF x Real Sociedad - 13h (de Brasília) DUX x Real Madrid - 15h (de Brasília)