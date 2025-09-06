Elas na telinha: cinco jogos de futebol feminino para assistir no fim de semana
Domingo conta com final do Brasileirão Feminino
O fim de semana promete fortes emoções para os apaixonados pelo futebol feminino. Entre sábado (6) e domingo (7), os fãs poderão acompanhar partidas decisivas das principais ligas do mundo, além da grande final do Brasileirão Feminino e de competições estaduais.
No sábado (6), a manhã começa com o aguardado clássico britânico entre Arsenal e London City Lionesses, às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo canal Goat, no YouTube e também na TV por assinatura.
Ainda no mesmo dia, às 10h, será a vez de prestigiar o confronto entre Bahia e Jacuipense, válido pelo Campeonato Baiano, com transmissão no YouTube da TV Bahia. Já à tarde, o destaque fica para o duelo entre Corinthians e São Paulo, pelo Paulistão Sub-17, prometendo muita rivalidade em campo.
No domingo (7), às 10h30, todas as atenções se voltam para a primeira partida da final do Brasileirão Feminino, quando Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte.
Encerrando o fim de semana, às 16h, o Chicago Stars encara o Orlando Pride, equipe que conta com as brasileiras Marta, Luana e Angelina. O jogo será transmitido pelo canal GOAT.
Onde assistir futebol feminino no fim de semana
Sábado, 6
- 9h30 - Arsenal x London City Lionesses - Onde assistir: Canal Goat
- 10h - Bahia x Jacuipense - Campeonato Baiano - Onde assistir: TV Bahêa (Youtube)
- 15h - Corinthians x São Paulo - Paulista Sub-17 - Onde assistir: Corinthians TV (Youtube)
Domingo, 7
- 10h30 - Cruzeiro x Corinthians - Onde assistir: TV Globo e Sportv
- 16h - Chicago Stars x Orlando Pride - Onde assistir: Canal GOAT (Youtube e canal fechado)
*Todos os horários de Brasília
