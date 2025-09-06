menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Elas na telinha: cinco jogos de futebol feminino para assistir no fim de semana

Domingo conta com final do Brasileirão Feminino

Duda Sampaio conduz bola em Corinthians x Cruzeiro. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraDuda Sampaio conduz bola em Corinthians x Cruzeiro. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
07:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

O fim de semana promete fortes emoções para os apaixonados pelo futebol feminino. Entre sábado (6) e domingo (7), os fãs poderão acompanhar partidas decisivas das principais ligas do mundo, além da grande final do Brasileirão Feminino e de competições estaduais.

continua após a publicidade

Relacionadas

No sábado (6), a manhã começa com o aguardado clássico britânico entre Arsenal e London City Lionesses, às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo canal Goat, no YouTube e também na TV por assinatura.

Ainda no mesmo dia, às 10h, será a vez de prestigiar o confronto entre Bahia e Jacuipense, válido pelo Campeonato Baiano, com transmissão no YouTube da TV Bahia. Já à tarde, o destaque fica para o duelo entre Corinthians e São Paulo, pelo Paulistão Sub-17, prometendo muita rivalidade em campo.

continua após a publicidade

No domingo (7), às 10h30, todas as atenções se voltam para a primeira partida da final do Brasileirão Feminino, quando Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Encerrando o fim de semana, às 16h, o Chicago Stars encara o Orlando Pride, equipe que conta com as brasileiras Marta, Luana e Angelina. O jogo será transmitido pelo canal GOAT.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Onde assistir futebol feminino no fim de semana

Sábado, 6

  • 9h30 - Arsenal x London City Lionesses - Onde assistir: Canal Goat
  • 10h - Bahia x Jacuipense - Campeonato Baiano - Onde assistir: TV Bahêa (Youtube)
  • 15h - Corinthians x São Paulo - Paulista Sub-17 - Onde assistir: Corinthians TV (Youtube)

Domingo, 7

  • 10h30 - Cruzeiro x Corinthians - Onde assistir: TV Globo e Sportv
  • 16h - Chicago Stars x Orlando Pride - Onde assistir: Canal GOAT (Youtube e canal fechado)

*Todos os horários de Brasília

➡️ Brasileiras brilham e Atlético vence Real Madrid em clássico espanhol

Marta - Orlando Pride
Marta comemora gol pelo Orlando Pride. (Foto: Reprodução/Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias