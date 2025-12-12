Copinha Feminina: Grêmio é o primeiro semifinalista da competição

O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta sexta-feira (12), no Canindé, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copinha Feminina. O gol da partida foi marcado por Gisele.

continua após a publicidade

Este foi o primeiro confronto das quartas de final da competição. Neste sábado (13), o Flamengo recebe a Ferroviária às 10h (de Brasília), no CERTE, na zona leste de São Paulo. Mais tarde, às 11h (de Brasília), o Santos enfrenta novamente o Fluminense, na Ibrachina Arena, também na zona leste da capital paulista. Por fim, às 18h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Fluminense, no CERET.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Grêmio conquista a primeira vaga na semifinal da Copinha feminina. (Foto: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)

Em busca da semifinal:

Após a vitória, Gisele recebeu a premiação de Craque do Jogo por ter marcado o gol da vitória do Grêmio.

— Estou muito feliz. Se não fossem elas, nada disso iria acontecer. O troféu não é só meu. Ter a torcida aqui é um sentimento que não consigo explicar. A gente achou que não iriam vir, mas nos ajudaram - declarou.

continua após a publicidade

O confronto entre Santos e Fluminense também é um dos mais aguardados, já que as duas equipes se enfrentaram pela terceira rodada do Grupo E e ficaram no empate sem gols. No ano passado, os times se enfrentaram tanto na fase de grupos quanto na semifinal, e o time carioca levou a melhor. O Fluminense é, inclusive, o atual campeão da competição.

Natural de São Paulo, Letícia destacou o apoio da família durante os jogos:

— Quando comecei a jogar, me sentia um pouco pressionada, ficava nervosa vendo eles na arquibancada. Trabalhei isso e, hoje, vê-los ali, independente do lugar, me motiva muito e é um motivo de orgulho, porque sei que muitas meninas gostariam de ter esse apoio familiar - completou a camisa 5, Letícia.

continua após a publicidade

Um dos destaques da Copinha, a atacante Evelin Bonifácio falou sobre a emoção de disputar a última competição do ano:

— Estou bastante feliz com a nossa classificação. Esse era o primeiro passo para tornar possível nosso objetivo final, que é o título. A sensação é de que estamos no caminho certo. Tivemos um jogo bastante disputado contra o Fluminense na fase de grupos, e reencontrá-las agora também não vai ser fácil. Vamos estudar bastante a partida que fizemos contra elas para ver o que podemos melhorar e chegar com força máxima - disse a Sereinha da Vila.