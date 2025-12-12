Copinha Feminina: Grêmio é o primeiro semifinalista da competição
Copinha Feminina tem final programada para o dia 20 de dezembro
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta sexta-feira (12), no Canindé, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copinha Feminina. O gol da partida foi marcado por Gisele.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Fifa admite déficit e promove ações de incentivo para mulheres treinadoras e líderes no futebol feminino
Futebol Feminino10/12/2025
- Futebol Feminino
Bola de Prata 2025: confira premiadas no futebol feminino
Futebol Feminino08/12/2025
- Futebol Feminino
FPF aumenta investimento em futebol feminino e chega a valor recorde em 2025
Futebol Feminino06/12/2025
Este foi o primeiro confronto das quartas de final da competição. Neste sábado (13), o Flamengo recebe a Ferroviária às 10h (de Brasília), no CERTE, na zona leste de São Paulo. Mais tarde, às 11h (de Brasília), o Santos enfrenta novamente o Fluminense, na Ibrachina Arena, também na zona leste da capital paulista. Por fim, às 18h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Fluminense, no CERET.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Em busca da semifinal:
Após a vitória, Gisele recebeu a premiação de Craque do Jogo por ter marcado o gol da vitória do Grêmio.
— Estou muito feliz. Se não fossem elas, nada disso iria acontecer. O troféu não é só meu. Ter a torcida aqui é um sentimento que não consigo explicar. A gente achou que não iriam vir, mas nos ajudaram - declarou.
O confronto entre Santos e Fluminense também é um dos mais aguardados, já que as duas equipes se enfrentaram pela terceira rodada do Grupo E e ficaram no empate sem gols. No ano passado, os times se enfrentaram tanto na fase de grupos quanto na semifinal, e o time carioca levou a melhor. O Fluminense é, inclusive, o atual campeão da competição.
Natural de São Paulo, Letícia destacou o apoio da família durante os jogos:
— Quando comecei a jogar, me sentia um pouco pressionada, ficava nervosa vendo eles na arquibancada. Trabalhei isso e, hoje, vê-los ali, independente do lugar, me motiva muito e é um motivo de orgulho, porque sei que muitas meninas gostariam de ter esse apoio familiar - completou a camisa 5, Letícia.
Um dos destaques da Copinha, a atacante Evelin Bonifácio falou sobre a emoção de disputar a última competição do ano:
— Estou bastante feliz com a nossa classificação. Esse era o primeiro passo para tornar possível nosso objetivo final, que é o título. A sensação é de que estamos no caminho certo. Tivemos um jogo bastante disputado contra o Fluminense na fase de grupos, e reencontrá-las agora também não vai ser fácil. Vamos estudar bastante a partida que fizemos contra elas para ver o que podemos melhorar e chegar com força máxima - disse a Sereinha da Vila.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias