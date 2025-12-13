O Corinthians terá uma missão das mais difíceis no jogo de volta da final do Paulistão Feminino. Após a derrota por 5 a 1 para o Palmeiras na Arena Barueri, no último domingo (7), o time alvinegro precisará vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por cinco gols para conquistar o título de forma direta.

As goleadas do Corinthians no ano

A desvantagem é a maior já enfrentada pelo clube em decisões recentes, e os números da temporada mostram que resultados desse porte não são comuns, embora tenham ocorrido em algumas partidas de destaque. Em 2025, o Corinthians venceu por quatro gols ou mais nas seguintes oportunidades, segundo dados da plataforma Sofascore.

Corinthians 11 x 0 Always Ready – Libertadores 2025

Internacional 0 x 5 Corinthians – Brasileiro 2025

Corinthians 5 x 1 Taubaté – Paulista 2025

Corinthians 5 x 1 Bahia – Brasileiro 2025

Corinthians 8 x 0 3B da Amazônia – Brasileiro 2025

Real Brasília 2 x 8 Corinthians – Brasileiro 2025

Os resultados demonstram que o time tem capacidade ofensiva para grandes placares, mas a necessidade de repetir um desses desempenhos justamente em uma final, contra o principal rival e em cenário de forte pressão, torna a tarefa complexa.

A partida decisiva está marcada para o Estádio Canindé, no domingo (14), às 10h (horário de Brasília), onde as Brabas aposta, no apoio da torcida e no bom retrospecto como mandante para tentar reverter a ampla vantagem palmeirense.

