Missão dura: Corinthians depende de feito alcançado só seis vezes em 2025
Timão foi superado por 5 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida do Paulistão Feminino
O Corinthians terá uma missão das mais difíceis no jogo de volta da final do Paulistão Feminino. Após a derrota por 5 a 1 para o Palmeiras na Arena Barueri, no último domingo (7), o time alvinegro precisará vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por cinco gols para conquistar o título de forma direta.
As goleadas do Corinthians no ano
A desvantagem é a maior já enfrentada pelo clube em decisões recentes, e os números da temporada mostram que resultados desse porte não são comuns, embora tenham ocorrido em algumas partidas de destaque. Em 2025, o Corinthians venceu por quatro gols ou mais nas seguintes oportunidades, segundo dados da plataforma Sofascore.
- Corinthians 11 x 0 Always Ready – Libertadores 2025
- Internacional 0 x 5 Corinthians – Brasileiro 2025
- Corinthians 5 x 1 Taubaté – Paulista 2025
- Corinthians 5 x 1 Bahia – Brasileiro 2025
- Corinthians 8 x 0 3B da Amazônia – Brasileiro 2025
- Real Brasília 2 x 8 Corinthians – Brasileiro 2025
Os resultados demonstram que o time tem capacidade ofensiva para grandes placares, mas a necessidade de repetir um desses desempenhos justamente em uma final, contra o principal rival e em cenário de forte pressão, torna a tarefa complexa.
A partida decisiva está marcada para o Estádio Canindé, no domingo (14), às 10h (horário de Brasília), onde as Brabas aposta, no apoio da torcida e no bom retrospecto como mandante para tentar reverter a ampla vantagem palmeirense.
