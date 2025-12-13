O Palmeiras chega à final do Paulistão Feminino com a vantagem de quatro gols após vencer o jogo de ida por 5 a 1. As equipes voltam a duelar neste domingo (14), às 10h (de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).

continua após a publicidade

As Palestrinas tentam fechar o ano com mais um título, após conquistarem a Copa do Brasil Feminina e a Ladies Cup. E os números da temporada são animadores.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Estatísticas do Palmeiras em 2025

Em 2025, a equipe tem 41 jogos, com 27 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. No total, o time marcou 102 gols e sofreu 39, refletindo o bom desempenho ofensivo, que tem média de 2,48 gols por partida. A equipe se classificou para a final do Paulistão e vai encarar o Corinthians em mais uma decisão de peso, com o Verdão buscando o bicampeonato.

continua após a publicidade

➡️ Pioneiras da Seleção Brasileira fazem pedido especial à Fifa para Copa de 2027

Na competição estadual, o Alviverde tem uma campanha de 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 17 partidas, fechando a primeira fase na vice-liderança, atrás do maior rival. A defesa sofreu apenas 10 gols sofridos, enquanto o ataque foi eficiente, com 36 gols marcados.

No entanto, a temporada não foi isenta de desafios. A equipe sofreu algumas derrotas dolorosas, sendo 7 no total. Entre elas, a derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 na semifinal do Brasileiro, o 1 a 0 para o Santos no Paulistão, e o revés contra o Flamengo por 3 a 2 nas quartas do Brasileiro. Também perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na fase de grupos do Paulistão e teve outros tropeços importantes contra Ferroviária e São Paulo. Confira resultados:

continua após a publicidade

Cruzeiro 3x1 Palmeiras (Semifinal do Brasileiro)

(Semifinal do Brasileiro) Palmeiras 0x1 Santos (Paulistão)

(Paulistão) Flamengo 3x2 Palmeiras (Quartas do Brasileiro)

(Quartas do Brasileiro) Corinthians 1x0 Palmeiras (Paulistão)

(Paulistão) Palmeiras 0x1 Cruzeiro (Brasileiro)

(Brasileiro) Palmeiras 1x2 São Paulo (Brasileiro)

(Brasileiro) Palmeiras 1x2 Ferroviária (Brasileiro)