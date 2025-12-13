Com 66% de aproveitamento, Palmeiras mantém média superior a 2 gols por partida no ano
Palestrinas decidem título do Paulistão Feminino neste domingo (14)
O Palmeiras chega à final do Paulistão Feminino com a vantagem de quatro gols após vencer o jogo de ida por 5 a 1. As equipes voltam a duelar neste domingo (14), às 10h (de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).
As Palestrinas tentam fechar o ano com mais um título, após conquistarem a Copa do Brasil Feminina e a Ladies Cup. E os números da temporada são animadores.
Estatísticas do Palmeiras em 2025
Em 2025, a equipe tem 41 jogos, com 27 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. No total, o time marcou 102 gols e sofreu 39, refletindo o bom desempenho ofensivo, que tem média de 2,48 gols por partida. A equipe se classificou para a final do Paulistão e vai encarar o Corinthians em mais uma decisão de peso, com o Verdão buscando o bicampeonato.
Na competição estadual, o Alviverde tem uma campanha de 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 17 partidas, fechando a primeira fase na vice-liderança, atrás do maior rival. A defesa sofreu apenas 10 gols sofridos, enquanto o ataque foi eficiente, com 36 gols marcados.
No entanto, a temporada não foi isenta de desafios. A equipe sofreu algumas derrotas dolorosas, sendo 7 no total. Entre elas, a derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 na semifinal do Brasileiro, o 1 a 0 para o Santos no Paulistão, e o revés contra o Flamengo por 3 a 2 nas quartas do Brasileiro. Também perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na fase de grupos do Paulistão e teve outros tropeços importantes contra Ferroviária e São Paulo. Confira resultados:
- Cruzeiro 3x1 Palmeiras (Semifinal do Brasileiro)
- Palmeiras 0x1 Santos (Paulistão)
- Flamengo 3x2 Palmeiras (Quartas do Brasileiro)
- Corinthians 1x0 Palmeiras (Paulistão)
- Palmeiras 0x1 Cruzeiro (Brasileiro)
- Palmeiras 1x2 São Paulo (Brasileiro)
- Palmeiras 1x2 Ferroviária (Brasileiro)
