A edição de 2025/2026 da Superliga Feminina da Inglaterra, a WSL, começa nesta sexta-feira (5), com o confronto entre Chelsea e Manchester City. A bola rola pela primeira rodada às 15h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, com transmissão do canal X-Sports (TV aberta) e do canal Goat (Youtube).

Campeão nas últimas seis temporadas, os Blues terão o desafio de manter a hegemonia diante do fortalecimento dos demais times. Atual campeão da Champions Feminina, o Arsenal figura entre os postulantes ao título inglês.

Novidades para WSL e WSL 2 em 2025/2026

Para esta temporada, a liga firmou uma parceria que expandirá as transmissões internacionais das partidas da primeira e da segunda divisão. Além do Brasil, cujos detentores são os canais citados, outros países também fecharam acordos para transmitir o campeonato feminino mais forte do mundo. Aqueles que não possuírem um canal específico, poderão acompanhar pelo "Barclays WSL", no Youtube.

Além disso, reforçando a vanguarda do futebol feminino inglês, a WSL fechou com a Nike para providenciar chuteiras e luvas de goleira para todas as atletas que não possuem patrocínio de fornecedora de material. Mais de 250 atletas serão impactadas pela ação.

Formato da competição e times participantes

Composta por 12 times, a WSL é disputada em pontos corridos com dois turnos. Ao fim das 22 rodadas, as duas melhores equipes se classificam direto para a Champions Feminina, enquanto o terceiro ganha vaga para jogar as eliminatórias. Apenas o último colocado é rebaixado.

Entre os times que disputam a liga, estão os todos os do "Big Six" - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Além deles há também o Aston Villa, Brighton, Everton, Leicester, West Ham e London City Lionesses, recém-promovido da WSL 2.

Cercado de expectativas, o time londrino estreia na competição no sábado (6), diante dos Gunners. O time de Michele Kang recebeu fortes investimentos desde que a empresária tornou-se dona, tendo contratado nomes de peso para sua primeira participação na WSL, como a holandesa Van de Donk, a japonesa Saki Kumagai e a espanhola Lucía Corrales, que representou a quarta maior transferência da liga e a oitava do mundo.

Brasileiras em campo na WSL

Há apenas duas jogadoras brasileiras atuando na Inglaterra. No Manchester City, a atacante Kerolin, da Seleção Feminina, vai para a sua segunda temporada. Em 2024/2025, marcou quatro gols e deu duas assistências em 18 jogos.

A outra atleta é Gabi Nunes, atacante do Aston Villa, que também chegou ao futebol inglês em 2024. No entanto, não teve números expressivos, com apenas dois gols e uma assistência em 21 jogos.

Veja jogos da primeira rodada da WSL

Sexta-feira, 5

Chelsea x Manchester City - 15h30 - Transmissão: X-Sports (TV aberta) e Canal Goat (Youtube)

Sábado, 6

Arsenal x London City Lionesses - 9h30 - Transmissão: Canal Goat

Domingo, 7

Brighton x Aston Villa - 8h Liverpool x Everton - 8h Manchester United x Leicester - 8h Tottenham x West Ham - 8h

*Todos os horários de Brasília

