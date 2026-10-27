CBF detalha semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja datas, horários e onde assistir
Lance!TV fará transmissão ao vivo e com imagens de Bragantino e Internacional
A CBF divulgou nesta segunda-feira (26) a tabela detalhada da semifinal da Copa do Brasil Feminina. O Lance! transmitirá ao vivo e com imagens os dois confrontos entre Internacional e Red Bull Bragantino, que disputam uma vaga na decisão do torneio.
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O jogo de ida será disputado na quarta-feira (4 de novembro), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida de volta está marcada para domingo (8), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Datas e horários das semifinais da Copa do Brasil Feminina
A outra vaga na decisão será disputada por Bahia e Flamengo. O primeiro confronto acontece na terça-feira (3 de novembro), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo de volta será no sábado (7), às 21h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Confira a programação completa das semifinais:
- Bahia x Flamengo: terça-feira (3/11), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
- Internacional x Red Bull Bragantino: quarta-feira (4/11), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Transmissão ao vivo e com imagens no Lance!
- Flamengo x Bahia: sábado (7/11), às 21h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
- Red Bull Bragantino x Internacional: domingo (8/11), às 11h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Transmissão ao vivo e com imagens no Lance!
Quando será a final da Copa do Brasil Feminina?
De acordo com a tabela divulgada pela CBF, as partidas de ida e volta da final estão previstas para os dias 11 e 15 de novembro. Os clubes classificados para a decisão serão definidos após os confrontos das semifinais.
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