Bola de Ouro feminina: Lorena é a única brasileira e termina em 28º

A goleira Lorena, do Kansas City Current e da Seleção Brasileira, terminou na 28ª colocação na Bola de Ouro feminina de 2026. Ela foi a única brasileira entre as 30 finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo e ainda disputa o troféu de melhor goleira da temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na votação, a brasileira empatou com a francesa Melvine Malard e a holandesa Vivianne Miedema. A espanhola Cata Coll, do Barcelona, também concorreu ao prêmio principal e ficou na 15ª posição.

continua após a publicidade

Como funciona a votação da Bola de Ouro feminina?

A escolha da melhor jogadora do mundo é feita por um júri de 50 jornalistas, cada um representando um dos 50 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona suas dez favoritas entre as finalistas, atribuindo pontos de acordo com a posição de cada atleta no ranking individual. A jogadora que acumula a maior pontuação conquista o prêmio.

A revista France Football, organizadora da Bola de Ouro, começou a divulgar as posições das finalistas nesta segunda-feira (26). Os vencedores das categorias serão anunciados a partir das 17h (de Brasília), durante a cerimônia realizada em Londres.

continua após a publicidade

Brasil tem outros representantes na premiação

Além de Lorena, o Brasil conta com outros nomes entre os concorrentes da Bola de Ouro. Vini Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, entre os representantes brasileiros na categoria masculina.

Lorena, por sua vez, ainda aguarda o resultado da categoria de melhor goleira, na qual terá Cata Coll, do Barcelona, entre as concorrentes.