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IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidades

Cruzeiro e Corinthians disputam as semifinais nesta quarta-feira (28) em busca de uma vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 15:30
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Troféu da Libertadores ao centro, cercado pelos emblemas do Cruzeiro à esquerda e do Corinthians à direita, com bandeiras ao redor.
Foto: Arte/Lance!

A Libertadores Feminina de 2026 pode terminar com uma final brasileira. Corinthians e Cruzeiro seguem na disputa pelo título e entram em campo nesta quarta-feira (28), pelas semifinais, com o objetivo de confirmar o favoritismo e garantir presença na decisão, em Quito, no Equador.

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Em uma projeção da inteligência artificial, o Corinthians aparece com 75% de chance de chegar à final, enquanto o Cruzeiro tem 65% de probabilidade de classificação. Considerando os dois confrontos, a estimativa de uma decisão entre clubes brasileiros é de aproximadamente 49%.

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Os percentuais foram estimados pelo ChatGPT com base no desempenho das equipes na competição e nos resultados recentes. A projeção é indicativa e não representa um cálculo estatístico validado nem probabilidades oficiais.

Corinthians é favorito contra o Santa Fe

Atual tricampeão consecutivo da Libertadores Feminina, o Corinthians chega à semifinal com uma campanha ofensiva expressiva. Na fase de grupos, as Brabas venceram os três jogos, marcaram 14 gols e sofreram apenas um. Nas quartas de final, a equipe manteve o ritmo e goleou o Independiente Dragonas por 5 a 0.

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O desempenho coloca o time paulista em posição favorável diante do Independiente Santa Fe, da Colômbia. A equipe colombiana, porém, também mostrou poder de reação no mata-mata: eliminou o Palmeiras nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Na fase de grupos, o Corinthians já havia enfrentado o Santa Fe e venceu por 5 a 1. O resultado reforça o favoritismo brasileiro, mas não garante que a semifinal terá o mesmo roteiro. Em confronto único, a eficiência nas finalizações e o controle dos momentos decisivos podem fazer a diferença.

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Projeção da IA:

  • Corinthians: 75% de chance de classificação.
  • Independiente Santa Fe: 25% de chance de classificação.

Cruzeiro tem vantagem diante do Olimpia

O Cruzeiro também chega à semifinal com argumentos favoráveis. A equipe mineira venceu os três compromissos da fase de grupos e confirmou a classificação ao derrotar o Libertad por 3 a 0 nas quartas de final.

O adversário será o Olimpia, do Paraguai, que avançou após vencer o Deportivo Cali por 1 a 0. Apesar de ter chegado à semifinal com uma vitória importante, o time paraguaio já perdeu para as Cabulosas nesta edição: na fase de grupos, foi derrotado por 3 a 0.

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O retrospecto recente favorece o Cruzeiro, que demonstrou consistência defensiva e eficiência no ataque. Ainda assim, a equipe precisará repetir o desempenho contra um adversário que também conseguiu avançar no mata-mata.

Projeção da IA:

  • Cruzeiro: 65% de chance de classificação.
  • Olimpia: 35% de chance de classificação.

Jogos das semifinais da Libertadores Feminina

As duas partidas serão disputadas nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador.

  • 18h: Cruzeiro x Olimpia
  • 21h: Corinthians x Independiente Santa Fe

A final está prevista para sábado (31), também no Equador.

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