Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras
Atualmente no London City Lionesse, ex-Barcelona foi vencedora da premiação em 2021 e 2022
Alexia Putellas voltou ao topo do futebol feminino mundial. A espanhola conquistou, nesta segunda-feira (26), sua terceira Bola de Ouro e ampliou seu lugar entre as maiores jogadoras da história. Vencedora em 2021 e 2022, a meio-campista recebe novamente o principal prêmio individual do futebol feminino após uma temporada de destaque pelo Barcelona, clube que deixou em maio deste ano.
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Aos 32 anos, Alexia alcança o tricampeonato da premiação e se torna a primeira jogadora a conquistar três Bolas de Ouro femininas. A espanhola havia vencido duas edições consecutivas, em 2021 e 2022, antes de Aitana Bonmatí dominar a disputa com três conquistas seguidas, entre 2023 e 2025.
— É um prazer estar aqui de novo. Obrigada a quem acreditou que eu merecia isso. Não sei o que dizer, são muitas coisas. Parabéns a todas as indicadas, todas as vencedoras. É tão incrível que tenha tantas jogadoras do Barcelona indicadas, depois da grande temporada que tivemos. Foi um verdadeiro prazer jogar com cada uma de vocês, vivemos momentos incríveis. Foi um orgulho ser capitã de vocês — disse Putellas.
Temporada histórica pelo Barcelona
O terceiro prêmio de Alexia coroa uma última temporada marcante com a camisa do Barcelona. Capitã da equipe catalã, a espanhola foi uma das protagonistas de uma campanha que terminou com quatro títulos, incluindo a Champions League e LaLiga.
A trajetória no clube consolidou a meio-campista como um dos principais nomes da história recente do futebol feminino. Ao longo de 14 temporadas, Alexia disputou 508 partidas e conquistou 38 títulos pelo Barcelona.
Fim de uma era e novo desafio na Inglaterra
Em maio de 2026, Alexia encerrou sua passagem pelo Barcelona após mais de uma década defendendo a equipe catalã. A despedida marcou o fim de um ciclo vitorioso, no qual a espanhola conquistou espaço entre as principais referências do esporte mundial.
Dois meses depois, em julho, a jogadora foi anunciada pelo London City Lionesses, da Inglaterra, iniciando uma nova etapa na carreira. A mudança representou um novo desafio para a meio-campista, que passou a defender uma equipe diferente após anos de protagonismo no futebol espanhol.
A terceira Bola de Ouro chega, portanto, em um momento de transição para Alexia. Depois de construir uma trajetória histórica no Barcelona, a espanhola volta a ser reconhecida como a melhor jogadora do mundo e reforça seu legado no futebol feminino.
Veja as conquistas de Alexia Putellas na Bola de Ouro
- 2021: primeira conquista da espanhola
- 2022: segunda vitória consecutiva
- 2026: terceira Bola de Ouro da carreira
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