Aos 19 anos de idade, Jhonson foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Surpresa na lista de Arthur Elias, a jovem promessa do Corinthians é a jogadora mais nova entre as 26 atletas.

continua após a publicidade

O Brasil vai enfrentar o Japão na próxima Data Fifa. Serão dois amistosos em São Paulo, sendo o primeiro no dia 30 de maio, na Neo Química Arena, e o segundo em 2 de junho, Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arthur Elias elogia Jhonson

Jhonson é centroavante e se caracteriza pelo faro de gols, bom posicionamento e participação no setor de ataque. A joia corintiana tem se notabilizado por gols e assistências, vencendo, inclusuive, a concorrência de atletas mais experientes no clube.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (13), ela foi convocada por Arthur Elias. Será a primeira vez dela na equipe principal.

— Todos nós criamos uma expectativa muito grande na Jhonson, quando ela esteve na seleção de base. É uma atleta que teve momentos difíceis, uma sequência de lesões, e agora (está) bem, saudável, bem preparada pelo Corinthians, tem apresentado uma boa performance — iniciou o treinador.

— É claro que como todas as jovens temos que ter bastante cautela nessa expectativa, especialmente na Seleção principal. Mas acredito que o momento nosso, de pensar sempre mais à frente e ganhar tempo, é pra gente conhecer cada uma, que tem um grande potencial, de perto — analisou Arthur.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x Japão feminino: como comprar ingresso para amistosos em São Paulo

Trajetória de Jhonson: Toledo, Corinthians e Seleção

Conhecida como Jhonson no meio do futebol, Ingrid Aparecida Borges de Morais nasceu em 10 de setembro de 2005, em Londrina, no Paraná.

Ela iniciou nas categorias de base do Toledo (PR) e teve passagem pelo Coritiba, mas retornou ao clube de origem. Destaque do clube paranaense, foi emprestada ao Corinthians, em 2022.

Jhonson foi considerada uma das maiores joias do Timão, que não demorou para adquirí-la de forma definitiva. O Toledo ficou com parte dos direitos da atleta para vendas futuras.

A atacante foi campeã do Sul-Americano Feminino Sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2022, e acumulou convocações para as seleções de base. Em 2024, enquanto estava no sub-20 do Brasil, foi diagnosticada com lesão radial no menisco lateral do joelho esquerdo e ficou meses afastada dos gramados.

Nesta temporada, é uma das principais peças ofensivas de Lucas Piccinato. Aos poucos, recuperou o ritmo de jogo e assumiu a posição no ataque Brabas, e hoje briga pela artilharia do Brasileirão Feminino, com cinco gols.