Na tarde desta terça-feira (13), o técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira feminina, divulgou a lista de atletas convocadas para o ciclo de amistosos diante do Japão, entre maio e junho. O anúncio foi feito na sede dos CBF, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

O Brasil enfrenta o Japão na sexta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. As seleções voltam a se encontrar na segunda-feira, 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

➡️ Brasil x Japão feminino: como comprar ingresso para amistosos em São Paulo

Convocação da Seleção feminina

As novidades na lista são: Marta, do Orlado Pride, Debinha, do Kansas City, Mariza, Thaís Ferreira e Yaya (Corinthians), Bruna Calderan e Dudinha (São Paulo), Fátima Dutra (Ferroviária);

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira segue formada, em maioria, por atletas que atuam no futebol brasileiro. O Corinthians é o clube com mais atletas convocadas, com quatro de 26 jogadoras.

Goleiras

Lorena (Kansas City)

Camila Rodrigues (Cruzeiro)

Cláudia (Fluminense)

Zagueiras

Tarciane (Lyon)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Mariza (Corinthians)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Laterais

Bruninha (Gotham)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Yasmim (Real Madrid)

Fê Palermo (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Yaya (Corinthians)

Atacantes

Jhonson (Corinthians) Gio (Atlético de Madrid) Jheniffer (Tigres) Amanda Gutierres (Palmeiras) Kerolin (Manchester City) Dudinha (São Paulo) Debinha (Kansas City) Marta (Orlando Pride)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

CBF/Divulgação

Próximos jogos da Seleção feminino

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Brasil x Japão