Com uma representante do Fluminense, a Seleção Brasileira foi convocada nesta terça-feira (13) para os amistoso contra o Japão. Esta será a terceira vez que Claudia, goleira tricolor, recebe uma oportunidade com a Amarelinha, sendo a segunda desde que passou a defender o clube carioca.

Os jogos, que acontecem em 30 de maio e 2 de junho, são parte da preparação para a disputa da Copa América, que acontece em julho deste ano, no Equador. Antes da competição, o treinador Arthur Elias terá ainda mais uma oportunidade para preparar o time.

Terceira convocação de Claudia para a Seleção Brasileira

Claudia em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com 22 anos, a goleira acumula três convocações para a Seleção. A primeira foi no final de 2024, quando ainda atuava pelo Juventude e foi chamada para os amistosos contra a Austrália. Naquela temporada, a arqueira se destacou na campanha do time gaúcho na Brasileirão A2, em que chegou até a semifinal e conquistou o acesso para a primeira divisão do futebol feminino nacional.

Pelo potencial demonstrado, a jovem goleira atraiu os olhares do Fluminense, que precisava repor a saída de Amanda Coimbra, titular do tricolor, que foi para a Ferroviária. Assim, chegou à Xerém e, mantendo as boas atuações, foi novamente convocada em fevereiro de 2025 para um período de treinamentos.

No Fluminense, Claudia assumiu a titularidade logo que chegou, atuando em todos os jogos do Brasileirão A1. A exceção foi a Copa Rio, disputada nos primeiros meses de temporada, em que o treinador Hoffmann Túlio aproveitou para testar as peças e dar minutagem à Letícia Bussato e Thainá, reservas da posição.

Faltando cinco rodadas para o fim da fase classificatória da A1, a arqueira vem oscilando na competição, salvando em momentos difíceis, mas também sofrendo gols evitáveis e perdas de pontos importantes na briga pela classificação. Vale destacar a preparação de goleiras do Fluminense, que tem tradição em emplacar jovens na posição, como Ravena, atualmente no Palmeiras, e Mariana, que está no Internacional, além da própria Thainá, de 17 anos, heroína na conquista da Copinha Feminina de 2025 e que segue em Xerém.