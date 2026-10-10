Cara a cara da Seleção Brasileira Feminina: quem são e onde jogam

O Brasil enfrenta a Argentina neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo primeiro de dois amistosos entre as seleções na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto marca mais uma etapa do planejamento da equipe brasileira para o Mundial, que será disputado no país.

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Para o compromisso, a Seleção Brasileira conta com jogadoras que atuam no futebol nacional e no exterior, com representantes de clubes do Brasil, da Europa, do México e dos Estados Unidos. A lista reúne atletas de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Barcelona, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

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Quem são e onde jogam as convocadas

Goleiras: Brasil x Argentina

A Seleção Brasileira tem quatro goleiras convocadas para os amistosos de outubro. Lorena, do Kansas City Current, é uma das opções de Arthur Elias, ao lado de Yanne, do Bahia, Thaís Lima, do Benfica, e Carlinha, do São Paulo.

- Brasil: Lorena (Kansas City Current-EUA), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica-POR) e Carlinha (São Paulo).

Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)<br>

Zagueiras: Brasil x Argentina

O setor defensivo brasileiro reúne atletas que atuam no Brasil, no México e na Europa. Após o corte de Thais Ferreira, do Corinthians, por desconforto no joelho, Carol Gil, do São Paulo, foi convocada para ocupar a vaga.

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- Brasil: Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Tayla (São Paulo) e Carol Gil (São Paulo).

Isa Haas, zagueira da Seleção Brasileira feminina. (Foto: CBF/Divulgação)

Laterais: Brasil x Argentina

A lista brasileira conta com quatro laterais. Isabela, do Paris Saint-Germain, Bruninha, do Gotham FC, e Tamara Bolt, do Washington Spirit, atuam no exterior. Raissa Bahia representa o Palmeiras.

- Brasil: Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA).

Isabela comemora gol pela Seleção Brasileira feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Meio-campistas: Brasil x Argentina

O meio-campo brasileiro combina atletas de clubes nacionais e internacionais. Corinthians têm duas representantes entre as convocadas da posição, enquanto Angelina defende o Orlando Pride, Clarinha o Benfica de Portugal e Kaylane atua pelo Flamengo.

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- Brasil: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR).

Duda Sampaio em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

Atacantes: Brasil x Argentina

O ataque é o setor com mais representantes na convocação brasileira, com dez jogadoras. Kerolin, recém-chegada ao Barcelona, e Gio Garbelini e Luany, do Atlético de Madrid, estão entre as atletas que atuam no futebol espanhol. O grupo também conta com jogadoras do México, dos Estados Unidos e do Brasil.

- Brasil: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

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Kerolin em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

Próximo compromisso da Seleção Brasileira Feminina

Depois do duelo no Beira-Rio, Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na terça-feira (13), às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Os dois jogos integram a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Arthur Elias convocou 28 atletas para os dois amistosos contra a Argentina (Foto: Samara Moumei/ CBF)<br>

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