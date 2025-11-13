O Flamengo chegou a sua sexta final de Carioca Feminino em sete anos e o último título teve a assinatura de Jucinara. A lateral-esquerda, que chegou à Gávea em 2022, foi decisiva no título do Estadual de 2024, marcando duas vezes contra o Flu, adversário também nesta temporada.

Heroína da conquista de 2024, com o gol de empate na ida e o da vitória na volta, a jogadora revelou como foi sua preparação pessoal para a decisão. Nesta sexta-feira, às 20h30, os times se enfrentam no Estádio Moça Bonita.

— Eu procuro me cuidar em tudo: corpo, mente e alimentação. Fora dos treinos, faço um trabalho de recuperação, descanso, nutrição e procuro tentar cuidar muito do mental. Também tenho meus rituais de foco, gosto de rever alguns lances, visualizar jogadas, e principalmente me concentrar no que posso fazer pra ajudar o time. Em clássico, não é só técnica, é emoção, é entrega. Então tento equilibrar a energia pra não ter tanta ansiedade e ficar muito acelerada, mas sempre com o espírito competitivo que o Flamengo exige — disse Jucinara.

Esta é a quarta vez que o Fla-Flu decide o campeonato e o Rubro-Negro venceu todas as decisões. Em 2025, o desafio será ainda maior, já que o time passou por uma troca recente de treinadores, com a saída de Rosana Augusto e a chegada de Celso Silva.

— A preparação está muito sendo muito focada nos ajustes. A gente sabe o peso de uma final e o quanto cada detalhe faz diferença. O grupo está trabalhando firme desde o início da semana, com treinos táticos e ajustes específicos pensando no Fluminense. Estamos trabalhado bastante e sabemos que decisão se ganha em detalhes com cabeça fria e atitude dentro de campo.

Apesar da ampla vantagem no histórico do clássico (16 vitórias do Flamengo contra 2 do Fluminense em 22 jogos), o Flu vem equilibrando os confrontos em campo, proporcionando jogos cada vez melhores e mais difíceis para o rival.

⁠— O Fluminense vem evoluindo muito, é um time que se organizou bem, tem jogadoras de qualidade e sempre faz jogos duros contra a gente. Mas o Flamengo tem uma identidade forte e isso pesa. Acredito que o diferencial vai estar na intensidade e na mentalidade, jogos decisivos são os detalhes. Precisamos impor nosso ritmo desde o início, jogar com confiança e fazer valer a força do elenco. Em decisão, quem errar menos e souber aproveitar as oportunidades vai levar — projetou Jucinara.

Datas, horários e onde assistir a final do Carioca Feminino

FINAL, IDA - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 14 de novembro, às 20h30

🏟️ Local: Estádio Moça Bonita

🚩 Arbitragem: Jenifer Alves da Silva; Nayra da Cunha Nunes e Karolaynne da Conceição Martins Garcia

📺 Onde assistir: Sportv