imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (27)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
08:00
Cristiano Ronaldo em campo pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
Cristiano Ronaldo em campo pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (27), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa Africana de Nações e dos campeonatos nacionais: Premier League, La Liga etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 27 de dezembro de 2025)

Copa Africana de Nações

Nigéria x Tunísia – 17h – Band, Band.com.br, BandPlay, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Inglês

Nottingham Forest x Manchester City – 9h30 – ESPN e Disney+
Arsenal x Brighton – 12h – ESPN e Disney+
Brentford x Bournemouth – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Burnley x Everton – 12h – Disney+
Liverpool x Wolves – 12h – Disney+
West Ham x Fulham – 12h – ESPN 4 e Disney+
Chelsea x Aston Villa – 14h30 – Disney+

Jogos de hoje: o Manchester City entra em campo na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
Jogos de hoje: o Manchester City entra em campo na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Campeonato Italiano

Parma x Fiorentina – 8h30 – ESPN 4 e Disney+
Lecce x Como – 11h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Torino x Cagliari – 11h – Disney+
Udinese x Lazio – 14h – ESPN e Disney+
Pisa x Juventus – 16h45 – ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

Hibernian x Hearts – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Livingston x Celtic – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Aberdeen x Dundee United – 14h45 – OneFootball

Campeonato Saudita

Al Qadsiah x Damac – 10h – BandSports e Canal GOAT
Al Nassr x Al Okhdood – 11h50 – BandSports e Canal GOAT
Al Ittihad x Al Shabab – 14h30 – Sportv e Canal GOAT

Campeonato Português

Famalicão x Estrela da Amadora – 15h – Disney+
Estoril x Alverca – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Spezia x Pescara – 8h30 – OneFootball
Carrarese x Mantova – 11h – OneFootball
Catanzaro x Cesena – 11h – OneFootball
Empoli x Frosinone – 11h – OneFootball
Sampdoria x Reggiana – 11h – OneFootball
Venezia x Virtus Entella – 11h – OneFootball
Palermo x Padova – 13h15 – OneFootball

