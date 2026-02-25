Nesta terça-feira (24), foi realizada a apresentação oficial do elenco de atletas e da comissão técnica do Paysandu para a temporada de 2026. O clube paraense disputa a segunda divisão nacional do futebol feminino nesta temporada.

O evento foi no Bistrô no Paysandu, em Belém (PA), e contou com a participação da diretora de futebol feminino, Pâmela Massoud, e do presidente Márcio Tuma.

O dirigente destacou que será formalizado no clube a diretoria de futebol feminino e ressaltou que a modalidade foi uma das bandeiras de sua campanha, ainda como candidato à vice e afirmou que o futebol feminino "é o caminho mais curto" do Paysandu à Série A — o time masculino disputa a Série C do Brasileirão atualmente. Pâmela destacou a organização do Bicolor e a importância de captação de patrocinadores.

O Paysandu será comandado por Aline Costa, de 44 anos, campeã da Série A2 em 2017, quando estava à frente do Pinheirense.

— Para quem não sabe, nosso departamento não tinha nem material, a gente esperava, dia e noite, por esse momento. A única pessoa remunerada era eu — relembrou a treinadora.

— Vocês não têm noção da felicidade que eu estou de ver vocês bonitas, com o uniforme, e ver nossa evolução — comemorou Aline.

Jogadoras do Paysandu com o Lobo, mascote bicolor. (Foto: Paysandu/Divulgação)

Paysandu tenta melhorar campanha na Série A2

Único representante paraense na segunda divisão, o Papão da Curuzu tenta melhorar sua campanha em relação à temporada passada, quando não se classificou à segunda fase e ficou em sexto lugar no Grupo B, com seis pontos em sete jogos - foram três empates, três derrotas e apenas uma vitória. O Paysandu é o atual campeão do Paraense Feminino.

Em 2026, disputam a A2: Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Ceará, Ação-MT, Itacoatiara, Paysandu, Rio Negro-RR, Sport, 3B da Amazônia, Itabirito, Vila Nova, Doce Mel, Atlético Piauiense, Pérolas Negras e UDA-AL.

A estreia do Paysandu será diante do Itacotiara (AM), em casa, no dia 14 de março. Local e horário ainda serão divulgados.



