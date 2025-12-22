Camilla Orlando tem reforçado o olhar atento da Seleção Brasileira feminina sub-20 para o futebol nordestino e fez questão de detalhar como funciona esse acompanhamento. A treinadora citou nominalmente a atacante Thayná, do Fortaleza, que tem sido presença constante em suas convocações.

— Eu gosto muito das atletas do Nordeste. Tenho um olhar especial pra estar ali acompanhando elas, porque a gente possa realmente dar oportunidade pra todas, esse é o caminho. Tenho tentando acompanhar o máximo do número de jogos, tento falar com os treinadores, tento entender um pouco mais. Mas a gente sabe que ainda o ideal seria a gente ir lá e é isso que a gente tá se programando, para ano que vem conseguir acompanhar um pouquinho mais perto— afirmou Camilla, ao Lance!, ao explicar que o monitoramento não se limita a um único clube ou categoria.

Segundo a comandante da sub-20, o Nordeste aparece com frequência nas análises da comissão técnica, inclusive com atletas que transitam entre as seleções sub-17 e sub-20.

— A gente sabe que ali tem grandes talentos e estamos sempre acompanhando e tentando dar oportunidade pra todo mundo. E mais do que isso, incentivar o Nordeste, pra que o Nordeste também continue incentivando na modalidade — disse. Para ela, a região é fértil em talentos e merece atenção constante.

Tainá (à esquerda), atuando pelo Fortaleza. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Camilla explicou que o trabalho passa por acompanhar jogos, manter contato com treinadores locais e buscar entender o contexto de cada atleta. Mais do que observar talentos para a Seleção, a treinadora ressaltou a importância de fortalecer o futebol feminino na própria região.

continua após a publicidade

— Que elas possam também fazer o seu desenvolvimento lá, como a Thayná, por exemplo, que tá fazendo o desenvolvimento dela no Fortaleza. Então que a gente possa ter mais atletas dessa forma — completou, reforçando: "A gente tá sempre de olho".

Próximos compromissos da Seleção sub-20

A Seleção Brasileira feminina sub-20 já projeta os próximos compromissos oficiais da temporada, com atenção especial para o Sul-Americano da categoria em 2026. A competição está prevista para acontecer entre os dias 4 e 28 de fevereiro, e o Brasil integra o Grupo B, ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. A convocação está prevista para a segunda quinzena de janeiro.

O torneio será peça-chave no planejamento da comissão técnica, servindo como etapa fundamental de preparação para o Mundial sub-20, marcado para setembro de 2026, na Polônia, principal objetivo do ciclo da equipe comandada por Camilla Orlando.