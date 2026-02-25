menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Primeira treinadora da história do Mirassol feminino quer identidade forte nas Leoas Paulistas

Carine Bosetti concedeu entrevista coletiva nesta quarta (25)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/02/2026
13:54
Carine Bosetti é a nova treinadora do time feminino do Mirassol. (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)
imagem cameraCarine Bosetti é a treinadora do time feminino do Mirassol. (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carine Bosetti não escondeu a emoção ao participar da coletiva desta quarta-feira (25). A técnica destacou o planejamento do Mirassol para o futebol feminino e revelou que o interesse pelo projeto começou ainda em janeiro, em conversa com Rafa Esteves.

continua após a publicidade

Relacionadas

— É uma grande alegria ser a primeira técnica do Mirassol feminino. A Rafa me liga, começa a explicar o projeto, e eu já vinha acompanhando o Mirassol masculino pela ascensão nos últimos anos — contou.

Segundo Carine, desde o acesso e a campanha do masculino, já havia expectativa nos bastidores do futebol feminino sobre como o clube estruturaria sua equipe.

continua após a publicidade

— Quando foi colocado que o Mirassol teria que ter uma equipe feminina, todo mundo comentava como o clube iria conduzir a criação. E desde lá percebemos que seria algo muito assertivo, sem parcerias, investindo em estrutura — destacou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O projeto e mudança de estado

Ex-Avaí Kindermann, a treinadora revelou que não hesitou em aceitar o desafio, mesmo com a mudança de estado.

— É um projeto em construção, com perspectiva de crescimento. Não tive dúvida em abraçar a ideia e me mudar de Santa Catarina, alguns quilômetros (risos) — brincou.

continua após a publicidade

O clube investe em um Centro de Treinamento exclusivo para o futebol feminino e para a base masculina, que atenderá desde o time adulto e sub-17 femininos até as categorias sub-11 ao sub-17 do masculino. A categoria sub-15 feminina, inclusive, terá seletiva no dia 7 de março, às 14h, e está com inscrições abertas. 

➡️ Rafa Esteves destaca modelo de gestão do Mirassol e desejo de disputar o Paulistão Feminino

Objetivos definidos e construção de identidade no Mirassol

Para 2026, o foco vai além dos resultados dentro de campo. Apesar da expectativa sobre quais competições o clube disputará — ainda dependente da definição da Federação Paulista de Futebol — Carine quer dar identidade ao time.

— Além do desempenho esportivo, também queremos construir essa identidade no futebol feminino, muito semelhante ao masculino — finalizou a treinadora.

+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias