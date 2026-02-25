Primeira treinadora da história do Mirassol feminino quer identidade forte nas Leoas Paulistas
Carine Bosetti concedeu entrevista coletiva nesta quarta (25)
Carine Bosetti não escondeu a emoção ao participar da coletiva desta quarta-feira (25). A técnica destacou o planejamento do Mirassol para o futebol feminino e revelou que o interesse pelo projeto começou ainda em janeiro, em conversa com Rafa Esteves.
— É uma grande alegria ser a primeira técnica do Mirassol feminino. A Rafa me liga, começa a explicar o projeto, e eu já vinha acompanhando o Mirassol masculino pela ascensão nos últimos anos — contou.
Segundo Carine, desde o acesso e a campanha do masculino, já havia expectativa nos bastidores do futebol feminino sobre como o clube estruturaria sua equipe.
— Quando foi colocado que o Mirassol teria que ter uma equipe feminina, todo mundo comentava como o clube iria conduzir a criação. E desde lá percebemos que seria algo muito assertivo, sem parcerias, investindo em estrutura — destacou.
O projeto e mudança de estado
Ex-Avaí Kindermann, a treinadora revelou que não hesitou em aceitar o desafio, mesmo com a mudança de estado.
— É um projeto em construção, com perspectiva de crescimento. Não tive dúvida em abraçar a ideia e me mudar de Santa Catarina, alguns quilômetros (risos) — brincou.
O clube investe em um Centro de Treinamento exclusivo para o futebol feminino e para a base masculina, que atenderá desde o time adulto e sub-17 femininos até as categorias sub-11 ao sub-17 do masculino. A categoria sub-15 feminina, inclusive, terá seletiva no dia 7 de março, às 14h, e está com inscrições abertas.
Objetivos definidos e construção de identidade no Mirassol
Para 2026, o foco vai além dos resultados dentro de campo. Apesar da expectativa sobre quais competições o clube disputará — ainda dependente da definição da Federação Paulista de Futebol — Carine quer dar identidade ao time.
— Além do desempenho esportivo, também queremos construir essa identidade no futebol feminino, muito semelhante ao masculino — finalizou a treinadora.
