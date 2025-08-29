Brasileirão Feminino Série A2 decide campeão neste sábado; relembre todos os vencedores
Red Bull Bragantino é o maior campeão da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão Feminino Série A2 terá um campeão definido neste sábado (30) no duelo entre Santos e Botafogo, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O título será inédito para uma das equipes.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Santos anuncia entrada gratuita para final da Série A2 Feminina contra o Botafogo
Futebol Feminino27/08/2025
- Futebol Feminino
Treinador do Botafogo Feminino vê decisão aberta contra o Santos pelo título da A2
Futebol Feminino27/08/2025
- Futebol Feminino
Botafogo e Santos confiam em suas goleiras para conquistar o Brasileirão Feminino A2
Futebol Feminino26/08/2025
O atual campeão é o Bahia, que venceu o 3B da Amazônia na final, em 2024. Já conquistaram o título clubes como Pinheirense, Minas Brasília, São Paulo, Napoli (Santa Catarina), Red Bull Bragantino, Ceará e Bahia.
➡️ Santos pode faturar até R$ 330 mil se conquistar a Série A2
Lista de Campeões da Série A2 Feminina
Confira todos os campeões do Brasileirão Feminino Série A2 desde a criação da competição, em 2017. A lista mostra o clube vencedor, o ano da conquista e o número de títulos acumulados.
- 2017 – Pinheirense (1º título)
- 2018 – Minas Brasília (1º título)
- 2019 – São Paulo (1º título)
- 2020 – Napoli-SC (1º título)
- 2021 – Red Bull Bragantino (1º título)
- 2022 – Ceará (1º título)
- 2023 – Red Bull Bragantino (2º título, maior campeão)
- 2024 – Bahia (1º título)
- 2025 – Em andamento (campeão será definido na final entre Santos e Botafogo)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Série A2 Feminina define rebaixamentos e acessos
A edição de 2025 da Série A2 também definiu os dois clubes rebaixados para a terceira divisão nacional. Após a primeira fase, Clube do Remo, do Pará, e São José, de São Paulo, terminaram entre os últimos colocados nos seus grupos e disputarão a Série A3 em 2026.
Vale lembrar que o torneio oferece quatro vagas de acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Ou seja, as equipes que avançarem às semifinais já estarão automaticamente classificadas para disputar a Série A1 em 2026, caso de Santos, Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro.
- Matéria
- Mais Notícias