Brasileirão Feminino Série A2 decide campeão neste sábado; relembre todos os vencedores

O Brasileirão Feminino Série A2 terá um campeão definido neste sábado (30) no duelo entre Santos e Botafogo, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O título será inédito para uma das equipes.

O atual campeão é o Bahia, que venceu o 3B da Amazônia na final, em 2024. Já conquistaram o título clubes como Pinheirense, Minas Brasília, São Paulo, Napoli (Santa Catarina), Red Bull Bragantino, Ceará e Bahia.

Lista de Campeões da Série A2 Feminina

Confira todos os campeões do Brasileirão Feminino Série A2 desde a criação da competição, em 2017. A lista mostra o clube vencedor, o ano da conquista e o número de títulos acumulados.

2017 – Pinheirense (1º título) 2018 – Minas Brasília (1º título) 2019 – São Paulo (1º título) 2020 – Napoli-SC (1º título) 2021 – Red Bull Bragantino (1º título) 2022 – Ceará (1º título) 2023 – Red Bull Bragantino (2º título, maior campeão) 2024 – Bahia (1º título) 2025 – Em andamento (campeão será definido na final entre Santos e Botafogo)

Série A2 Feminina define rebaixamentos e acessos

A edição de 2025 da Série A2 também definiu os dois clubes rebaixados para a terceira divisão nacional. Após a primeira fase, Clube do Remo, do Pará, e São José, de São Paulo, terminaram entre os últimos colocados nos seus grupos e disputarão a Série A3 em 2026.

Vale lembrar que o torneio oferece quatro vagas de acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Ou seja, as equipes que avançarem às semifinais já estarão automaticamente classificadas para disputar a Série A1 em 2026, caso de Santos, Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro.

