menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasileirão Feminino Série A2 decide campeão neste sábado; relembre todos os vencedores

Red Bull Bragantino é o maior campeão da competição

Bragantino é campeão da Série A2 Feminina. (Foto: © Cristiane Mattos/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados)
imagem cameraBragantino é campeão da Série A2 Feminina. (Foto: © Cristiane Mattos/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
14:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasileirão Feminino Série A2 terá um campeão definido neste sábado (30) no duelo entre Santos e Botafogo, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O título será inédito para uma das equipes.

continua após a publicidade

Relacionadas

O atual campeão é o Bahia, que venceu o 3B da Amazônia na final, em 2024. Já conquistaram o título clubes como Pinheirense, Minas Brasília, São Paulo, Napoli (Santa Catarina), Red Bull Bragantino, Ceará e Bahia.

➡️ Santos pode faturar até R$ 330 mil se conquistar a Série A2

Lista de Campeões da Série A2 Feminina

Confira todos os campeões do Brasileirão Feminino Série A2 desde a criação da competição, em 2017. A lista mostra o clube vencedor, o ano da conquista e o número de títulos acumulados.

continua após a publicidade
  1. 2017 – Pinheirense (1º título)
  2. 2018 – Minas Brasília (1º título)
  3. 2019 – São Paulo (1º título)
  4. 2020 – Napoli-SC (1º título)
  5. 2021 – Red Bull Bragantino (1º título)
  6. 2022 – Ceará (1º título)
  7. 2023 – Red Bull Bragantino (2º título, maior campeão)
  8. 2024 – Bahia (1º título)
  9. 2025 – Em andamento (campeão será definido na final entre Santos e Botafogo)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Série A2 Feminina define rebaixamentos e acessos

A edição de 2025 da Série A2 também definiu os dois clubes rebaixados para a terceira divisão nacional. Após a primeira fase, Clube do Remo, do Pará, e São José, de São Paulo, terminaram entre os últimos colocados nos seus grupos e disputarão a Série A3 em 2026.

Vale lembrar que o torneio oferece quatro vagas de acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Ou seja, as equipes que avançarem às semifinais já estarão automaticamente classificadas para disputar a Série A1 em 2026, caso de Santos, Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro.

continua após a publicidade
Botafogo e Santos duelam pelo título do Brasileirão Feminino A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)
Botafogo e Santos duelam pelo título do Brasileirão Feminino A2 (Foto: Arthur Barreto/BFR)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias