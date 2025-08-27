O Santos enfrenta o Botafogo neste sábado (30), às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo jogo de volta da final da Série A2 Feminina 2025. A decisão terá entrada gratuita e não será necessária a retirada de ingressos.

A torcida santista terá acesso pelos portões 1, 2, 7 e 8, enquanto os visitantes entram pelo portão 19. Os portões abrem às 13h30 (horário de Brasília). Menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados de pais ou responsáveis.

Santos vence jogo de ida contra o Botafogo

No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, na noite desta terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Carol Baiana, aos 42 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados. O Botafogo assustou em chegada de Jullia e em um escanteio que quase terminou em gol contra das Sereias. O Santos respondeu com bolas paradas perigosas de Thaisinha e Suzane, além de um gol anulado de Leidiane após revisão do VAR.

Na etapa final, o Botafogo voltou mais ofensivo e chegou a criar oportunidades, principalmente em cruzamentos pelas laterais. O Santos também teve gol anulado em jogada de Laryh. As cariocas quase abriram o placar em cabeçada de Bebê, que passou por cima.

O jogo caminhava para o empate quando, aos 43 minutos, Laryh puxou contra-ataque e serviu Carol Baiana. A atacante driblou a goleira Michelle e garantiu a vitória santista fora de casa.