menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Feminino

Mixto vence a primeira na A1, Ferroviária e Grêmio empatam: veja resultados deste sábado no Brasileirão Feminino

Rodada ainda terá jogos no domingo (22) e segunda (23)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
21:12
Jogadoras do Mixto comemoram vitória por 2 a 1 em Cuiabá. (Foto: Mixto/Divulgação)
Jogadoras do Mixto comemoram vitória por 2 a 1 em Cuiabá. (Foto: Mixto/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quatro jogos da quarta rodada do Brasileirão Feminino foram neste sábado (21). O grande destaque ficou por conta do Mixto, que disputa pela primeira vez a elite da competição e conquistou sua primeira vitória, em casa, diante do Botafogo, por 2 a 1.

continua após a publicidade

Outro resultado que chamou atenção foi o empate sem gols entre Ferroviária e Grêmio, em Araraquara, em um duelo que marcou a estreia da treinadora Jéssica de Lima. As Mosqueteiras tiveram um gol mal anulado pela arbitragem.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

continua após a publicidade
Grêmio e Ferroviária empataram sem gols. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Quem fez valer o mando de campo foi o Bahia, que venceu o Santos por 3 a 1 e engatou seu segundo triunfo na competição. Já o Internacional conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Atlético-MG por 1 a 0.

No confronto de sexta, Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 no Luso Brasileiro. A rodada segue até segunda (23).

Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino em jogo de muitas faltas. (Paula Reis/Flamengo)
Resultados do dia no Brasileirão Feminino

  • Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
  • Atlético-MG 0 x 1 Internacional
  • Bahia 3 x 1 Santos
  • Ferroviária 0 x 0 Grêmio
  • Mixto-MT 2 x 1 Botafogo

Próximos jogos e onde assistir

  • Palmeiras x Vitória – 22/03, 11h - NSports
  • Bragantino x Juventude – 22/03, 17h - CBF TV
  • Fluminense x São Paulo – 23/03, 20h - Sportv
  • Corinthians x América-MG – 23/03, 21h - TV Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias