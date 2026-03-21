Mixto vence a primeira na A1, Ferroviária e Grêmio empatam: veja resultados deste sábado no Brasileirão Feminino
Rodada ainda terá jogos no domingo (22) e segunda (23)
Quatro jogos da quarta rodada do Brasileirão Feminino foram neste sábado (21). O grande destaque ficou por conta do Mixto, que disputa pela primeira vez a elite da competição e conquistou sua primeira vitória, em casa, diante do Botafogo, por 2 a 1.
Bahia reage no segundo tempo e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/03/2026
Artilheira do Vasco mira título da Série A2 e acesso ao Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/03/2026
Com grande atuação de Camila, Cruzeiro e Flamengo empatam pelo Brasileirão Feminino
Futebol Feminino20/03/2026
Outro resultado que chamou atenção foi o empate sem gols entre Ferroviária e Grêmio, em Araraquara, em um duelo que marcou a estreia da treinadora Jéssica de Lima. As Mosqueteiras tiveram um gol mal anulado pela arbitragem.
Quem fez valer o mando de campo foi o Bahia, que venceu o Santos por 3 a 1 e engatou seu segundo triunfo na competição. Já o Internacional conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Atlético-MG por 1 a 0.
No confronto de sexta, Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 no Luso Brasileiro. A rodada segue até segunda (23).
➡️ No Rio, Malaguetas impulsiona o futebol de mulheres e quer se tornar clube profissional
Resultados do dia no Brasileirão Feminino
- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
- Atlético-MG 0 x 1 Internacional
- Bahia 3 x 1 Santos
- Ferroviária 0 x 0 Grêmio
- Mixto-MT 2 x 1 Botafogo
Próximos jogos e onde assistir
- Palmeiras x Vitória – 22/03, 11h - NSports
- Bragantino x Juventude – 22/03, 17h - CBF TV
- Fluminense x São Paulo – 23/03, 20h - Sportv
- Corinthians x América-MG – 23/03, 21h - TV Brasil
