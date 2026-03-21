O Internacional venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena Gregorão, pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. No segundo tempo, a zagueira Sorriso apareceu na área, finalizou bem e garantiu a volta para casa com três pontos na bagagem.

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Com o resultado, o Internacional chega a sete pontos em quatro jogos e segue firme na parte de cima da tabela. Já o Atlético-MG permanece com apenas um ponto e precisa reagir para sair das últimas posições no Brasileirão Feminino.

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Como foi o jogo

O Inter controlou a posse de bola e tentou ditar o ritmo da partida, enquanto o Atlético-MG apostava em transições rápidas e chegou com perigo em alguns momentos. O Galo, inclusive, teve boas chances de abrir o placar, exigindo atenção da defesa colorada.

Do outro lado, o Inter manteve maior volume com a bola, mas também encontrou dificuldades para transformar posse em chances claras. A equipe buscou circular o jogo e explorar os lados do campo, porém esbarrou na defesa do Atlético-MG na etapa inicial.

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No segundo tempo, em uma jogada aérea, a zagueira Sorriso apareceu bem na área e, com oportunismo, marcou o gol que definiu o confronto. Depois de abrir o placar, o Internacional soube controlar o jogo. O Atlético-MG ainda tentou reagir, mas a partida terminou em 1 a 0.

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Internacional e Atlético-MG se enfrentaram pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. (Foto: Atlético-MG/Divulgação)

Próximos jogos de Inter e Atlético-MG

Na 5ª rodada do Brasileirão Feminino, o Internacional terá um clássico pela frente contra o Grêmio, no Sesc Campestre, no sábado (28), às 16h. Já o Atlético-MG encara o Vitória, na sexta-feira (27), às 15h, no Pituaçu.