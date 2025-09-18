Orlando Pride x NC Courage feminino: onde assistir e escalações
Equipes duelam nesta sexta (19), às 21h
O Orlando Pride, time de Marta, recebe o NC Courage nesta sexta-feira (19), às 21h (horário de Brasília), pela 21ª rodada da National Women's Soccer League (NWSL), a liga norte-americana de futebol feminino. A bola rola no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, e conta com transmissão do Canal GOAT, XSports e NWSL+.
Ficha do jogo
Apesar de ser um dos favoritos ao título, o Orlando Pride está em sétimo na tabela de classificação. A equipe soma oito vitórias, cinco empates e sete derrotas em 20 jogos, com 25 gols marcados e 21 sofridos.
O North Carolina Courage, por sua vez, está fora da zona de classificação no momento, com apenas 25 pontos somados nas 20 primeiras rodadas. O time tem apenas uma brasileira atualmente, a atacante Aline Gomes, ex-Ferroviária, e a esperança de gols é a meia japonesa Manaka Matsukubo, com 6 gols na temporada.
Onde assistir – Orlando Pride x NC Courage
- 📍 Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida
- 📅 Data: sexta-feira, 19 de setembro
- ⏰ Horário: 21h (horário de Brasília)
- 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
⚽ ESCALAÇÕES
ORLANDO PRIDE: Moorhouse; Nadaner, Rafaelle, Sams, Abello e McCutcheon; Angelina, Lemos e Marta; Chilufya e Watt.
NC COURAGE: Casey Murphy; Kaleigh Kurtz, Mayce Bell, Ryan Williams; Tyler Lussi, Riley Jackson, Shinomi Koyana; Asheley Sanchez; Brianna Pinto, Aline Gomes e Manaka Matsukubo.
