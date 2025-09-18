Orlando Pride x NC Courage feminino: onde assistir e escalações

O Orlando Pride, time de Marta, recebe o NC Courage nesta sexta-feira (19), às 21h (horário de Brasília), pela 21ª rodada da National Women's Soccer League (NWSL), a liga norte-americana de futebol feminino. A bola rola no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, e conta com transmissão do Canal GOAT, XSports e NWSL+.

Ficha do jogo ORL NCC 21ª rodada NWSL Data e Hora Sexta-feira, 19 de setembro, 21h Local Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir GOAT

Apesar de ser um dos favoritos ao título, o Orlando Pride está em sétimo na tabela de classificação. A equipe soma oito vitórias, cinco empates e sete derrotas em 20 jogos, com 25 gols marcados e 21 sofridos.

KANSAS CITY, MISSOURI - NOVEMBER 23: Marta #10 of the Orlando Pride speaks to teammates before the NWSL 2024 Championship Game against the Washington Spirit at CPKC Stadium on November 23, 2024 in Kansas City, Missouri. Kyle Rivas/Getty Images/AFP (Photo by Kyle Rivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O North Carolina Courage, por sua vez, está fora da zona de classificação no momento, com apenas 25 pontos somados nas 20 primeiras rodadas. O time tem apenas uma brasileira atualmente, a atacante Aline Gomes, ex-Ferroviária, e a esperança de gols é a meia japonesa Manaka Matsukubo, com 6 gols na temporada.

Onde assistir – Orlando Pride x NC Courage

📍 Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida

📅 Data: sexta-feira, 19 de setembro

⏰ Horário: 21h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)

⚽ ESCALAÇÕES

ORLANDO PRIDE: Moorhouse; Nadaner, Rafaelle, Sams, Abello e McCutcheon; Angelina, Lemos e Marta; Chilufya e Watt.

NC COURAGE: Casey Murphy; Kaleigh Kurtz, Mayce Bell, Ryan Williams; Tyler Lussi, Riley Jackson, Shinomi Koyana; Asheley Sanchez; Brianna Pinto, Aline Gomes e Manaka Matsukubo.