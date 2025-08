A Seleção Brasileira feminina, campeã da Copa América 2025, terá pela frente a Inglaterra, vencedora da Eurocopa, em duelo válido pela Finalíssima Feminina. A partida reunirá as campeãs das duas principais competições de seleções do mundo em jogo único e deve acontecer em março de 2026.

O local e o horário ainda serão definidos em comum acordo entre a Conmebol e a Uefa, organizadoras do evento, mas a expectativa já é alta para a partida, que reedita o duelo de 2023, quando as inglesas ficaram a taça.

Finalíssima no Brasil?

No momento, dois estádios se destacam como favoritos para sediar a decisão: o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e a Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O tradicional palco carioca leva vantagem na disputa, especialmente por estar cotado para receber também a final e a decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2027. Já a arena paulista, moderna e com histórico de jogos do Corinthians feminino e da Seleção, também surge como opção viável para o evento.

Maracanã recebe torcida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2023. Foto: Paula Mattos/Lance!

Relembre a Finalíssima Feminina de 2023

A Finalíssima Feminina já teve sua primeira edição em 2023, com as mesmas protagonistas. Naquele ano, Brasil e Inglaterra se enfrentaram no Estádio de Wembley, em Londres, diante de um grande público, de 83.132 torcedores.

As inglesas saíram na frente aos 22 minutos, com Ella Toone finalizando após bela troca de passes com Lauren James, Lucy Bronze e Stanway. Pouco depois, Lauren James chegou a marcar um golaço no ângulo, mas o lance foi anulado por impedimento.

O Brasil reagiu apenas nos acréscimos, quando Andressa Alves aproveitou uma rara falha da goleira Mary Earps, eleita a melhor do mundo na posição, para empatar e levar a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Adriana e Kerolin converteram, mas Tamires e Rafaelle desperdiçaram. Do outro lado, Lelê ainda defendeu um chute de Toone, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 4 a 2.