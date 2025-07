Mesmo aposentada dos gramados, Formiga, ex-Seleção Brasileira, Santos e São Paulo continua nos bastidores do esporte. Atualmente, ela é secretária adjunta de Esportes do município de Cotia, em São Paulo.

Formiga se aposentou em 2022, aos 44 anos. Em campo, foram 368 jogos, 42 gols e 29 anos dedicados ao futebol. Ela conquistou três Pan-americanos com a Seleção feminina e cinco vezes a Copa América. Pelos clubes que defendeu, foi campeã da Copa do Brasil Feminina e a Liga Francesa.

(Foto: Sam Robles / CBF)

Formiga não descarta retorno à Seleção

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Formiga refletiu sobre o favoritismo do Brasil na Copa América Feminina, a evolução da modalidade e se participaria ou não da comissão de Arthur Elias.

— Com certeza eu iria pensar com muito carinho (em um convite para colaborar na Seleção). Todos conhecem e sabem meu desejo em relação ao futebol feminino, eu quero que o futebol feminino chegue mais longe, não só com respeito, mas que consigamos ter títulos e nossa igualdade salarial — disse ela.

— Se viesse o convite, eu iria aceitar, dependendo do que seja — frisou.

Formiga define o futebol como "vida, sangue, tudo" e comemora os avanços, mas destaca que ainda há um longo caminho a ser percorrido por melhores condições.

— Pela minha modalidade eu faço qualquer coisa, ainda mais para melhorar um ambiente em todos os cantos, para que meninas não passem pelo que eu passei e cada vez o futebol feminino venha a ser valorizado, tenha respeito dentro das federações, confederação e clube — listou a ex-meio-campista.

Com a experiência de ter conquistado a Copa América em cinco oportunidades, Formiga acredita no favoritismo da Seleção Brasileira, mas reconhece o crescimento da Colômbia no cenário de futebol feminino na América do Sul.