A atacante paraguaia Claudia Martínez entra em campo nesta terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília), diante do Brasil, pela 4ª rodada da Copa América Feminina. Ela é artilheira do torneio, com quatro gols em três jogos.

Claudia Martínez é natural de Capitán Bado, localizado a 426 km de Assunção e que faz fronteira com o Brasil pelo município de Coronel Sampaio, no Mato Grosso do Sul.

Jogadora do Olímpia, ela tem passagem pelo Sportivo Ameliano, e é vista como um dos nomes mais talentosos do futebol feminino no Paraguai. Aos 17 anos e 179 dias, Martínez se tornou a jogadora mais jovem a marcar mais de um gol em uma partida do torneio continental feminino, considerando as três últimas edições.

Nesta temporada, conduziu o Paraguai ao título do torneio CONMEBOL Sub 17 Feminina com impressionantes 10 gols em nove jogos.

Como chega o Paraguai

Apesar dos bons números de Claudia, o Paraguai não está na zona de classificação no momento. A equipe é a quarta colocada do Grupo B, com três pontos (uma vitória e uma derrota), e ainda tem dois desafios no torneio: além do Brasil, encara a Venezuela, na sexta-feira (25).

Um provável time para o jogo desta terça-feira tem Belotto; Maria Martínez, Bogarin e Ojeda; Barreto, Godoy, Aguilera e Arrieta; Chamorro, Cindy Ramos e Martinez Ovando.

Artilharia da Copa América Feminina

O duelo coloca frente a frente Claudia e Kerolin, artilheira e vice-artilheira. A brasileira tem três gols, todos marcados diante da Bolívia na última rodada. Confira artilharia da Copa América no momento: