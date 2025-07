Se no início da Copa América Feminina a Argentina não figurava entre as favoritas, o cenário mudou nesta segunda-feira (21). Com a vitória por 1 a 0 sobre o Peru, a seleção garantiu não apenas a classificação para o mata-mata, mas também a melhor campanha do Grupo A.

Diante do Peru, lanterna da chave, as argentinas fizeram uma partida de pouca inspiração. Mesmo com um desempenho técnico abaixo do esperado, o time saiu de campo com o resultado positivo graças ao gol da camisa 11 Yamila Rodríguez, atleta do Grêmio, no segundo tempo.

Nos acréscimos, a arbitragem ainda assinalou pênalti para as argentinas após falta dentro da área. Carolina Troncoso desperdiçou.

Com o triunfo, a Argentina chegou a nove pontos em três jogos, com quatro gols marcados e apenas um sofrido. Caso o Brasil se classifique na primeira colocação, as equipes só podem se enfrentar em uma eventual final.

Próximos desafios da Argentina

A equipe fecha a fase de grupos na próxima quinta-feira (24), às 21h, diante das anfitriãs do torneio, o Equador. O jogo será no Banco Guayaquil, em Quito, com o Equador tentando vaga no mata-mata.

Neste formato de Copa América, os dois times melhores colocados de cada grupo (A e B) disputam as semifinais, enquanto os terceiros colocados duelam pela quinto lugar geral. Os finalistas têm passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos de Verão de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Argentina é a primeira seleção classificada ao mata-mata da Copa América Feminina. (Foto: AFA/Reprodução)

Classificação parcial da Copa América Feminina

Grupo A