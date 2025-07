Copa América Feminina: onde assistir aos jogos da 4ª rodada

A Copa América Feminina chega à penúltima rodada da fase de grupos com indefinições sobre quem avançará para a segunda fase. Até o momento, a Argentina, pelo Grupo A, e o Brasil, pelo Grupo B, são os únicos invictos no torneio.

A 4ª rodada reserva clássicos regionais, como Argentina x Peru e Brasil x Paraguai. Também se enfrentam Chile x Peru e Colômbia x Bolívia.

Onde assistir aos jogos da 4ª rodada

O Grupo Globo é o detentor dos direitos de transmissão da competição no país e irá transmitir todos os jogos desta rodada. A TV Brasil, por sua vez, está autorizada a transmitir, em TV aberta e streaming, os jogos da Seleção Brasileira Feminina.

O próximo duelo das brasileiras será diante do Paraguai, na terça-feira (22), às 21h, no Estádio Chillogallo, em Quito. Será a oportunidade do Brasil garantir a classificação antecipada e enfrentar a Colômbia, na 5ª rodada, sem obrigação de pontuar.

Segunda-feira, 21/07

18h - Argentina x Peru - Sportv e Globoplay

21h - Chile x Peru - Sportv e Globoplay

Terça-feira, 22

18h - Colômbia x Bolívia - Sportv e Globoplay 21h - Paraguai x Brasil - Sportv, Globoplay, TV Brasil e TV Brasil Play

Classificação da Copa América Feminina

No momento, Argentina e Equador estão na zona de classificação do Grupo A, e Brasil e Venezuela no Grupo B. Os quatro times avançam à segunda fase, enquanto os dois terceiros colocados disputam a quinta colocação.

Grupo A

Argentina - 6 pontos Equador - 4 Uruguai - 4 Chile - 3 Peru - 0

Grupo B

Brasil - 6 Venezuela - 4 Colômbia - 4 Paraguai - 3 Bolívia - 0