A Seleção Brasileira feminina sub-17 venceu a Colômbia por um 1 a 0, com gol de Evelin, no segundo tempo. O Brasil entrou em campo com chance de levantar a taça, mas o placar magro inviabilizou o título.

As brasileiras dominaram a Colômbia, mas não conseguiram marcar os quatro gols de diferença para manter a esperança da taça. A Seleção é a maior vencedora do Sul-Americano Sub-17 feminino e tem cinco conquistas: 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024, além de dois vice-campeonatos, em 2008 e 2016.

Desta forma, o troféu fica entre Equador e Paraguai, que se enfrentam neste sábado (24), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerreiro.

Gabi marca pelo Brasil sub-17 contra o Peru no Sul-Americano (Foto: Nelson Terme/CBF)

Campanha brasileira no torneio continental

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil avançou ao hexagonal final como líder do Grupo B, com 12 pontos e saldo de gols positivo.

Fase de Grupos – Grupo B

Brasil 2 x 0 Peru Brasil 5 x 0 Bolívia Brasil 1 x 0 Uruguai Brasil 5 x 1 Equador

Hexagonal final

Empate - 1 x 1 Paraguai Vitória - 4 x 0 contra o Peru Empate - 0 x 0 Equador Empate - 2 x 2 Chile Vitória - 1 x 0 contra a Colômbia

Brasil garantido no Mundial feminino no Marrocos

A Seleção sub-17 volta a campo na Copa do Mundo sub-17 que será realizada entre 17 de outubro e 8 de novembro no Marrocos. O torneio reunirá 24 seleções, sendo quatro da América do Sul: Brasil, Paraguai, Equador e Colômbia.