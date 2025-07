Itália e Portugal empataram por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (7), pela segunda rodada da Eurocopa Feminina, e vivem situações complicadas no torneio. Cristiana Girelli abriu o placar para as italianas e Diana Gomes, no fim do jogo, garantiu o empate.

A Itália foi melhor na partida, mas não conseguiu converter o volume de jogo em gols. Com o resultado, as duas equipes precisam de resultados positivos na última rodada para pensar em classificação. A Espanha, líder do grupo, fez sua parte e se garantiu de forma antecipada no mata-mata.

➡️ Com show de Putellas, Espanha elimina Bélgica na Eurocopa Feminina

Situações de Itália e Portugal na Eurocopa

As italianas terão o maior desafio na 3ª e última rodada da fase de grupos. Elas enfrentam a já classificada Espanha na sexta-feira (11), às 16h. No mesmo horário, as portuguesas encaram a Bélgica, já eliminada, por uma vaga na segunda fase.

Diana Ramos comemora gol de Portugal diante da Itália. (Foto: Portugal/Divulgação)

Confira a classificação do grupo B após o fim da segunda rodada:

Espanha - 6 pontos Itália - 4 Portugal - 1 Bélgica - 0

Fase final

As quartas de final da Euro Feminina serão disputadas entre 16 e 19 de julho, com os seguintes confrontos: no dia 16, o vencedor do Grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B; no dia 17, o vencedor do Grupo C encara o segundo do Grupo D; no dia 18, o vencedor do Grupo B joga contra o segundo do Grupo A; e no dia 19, o vencedor do Grupo D pega o segundo do Grupo C.

As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, e a decisão será no dia 27 de julho.