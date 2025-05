Neste sábado (24), o Arsenal foi campeão da Champions League Feminina após vencer o Barcelona por 1 a 0. Mais do que um acaso, derrotar as então bicampeãs do torneio foi fruto do trabalho de Renée Slegers, treinadora que surgiu como interina e foi responsável pelo renascimento da equipe londrina após início de temporada conturbado.

Renée Slegers, terinadora holandesa de apenas 36 anos, surgiu como uma figura transformadora no futebol feminino do Arsenal ao assumir o comando do clube em uma fase crítica da temporada. Ex-jogadora da Seleção da Holanda, com passagem por clubes escandinavos mas sem grandes conquistas como atleta, Slegers chegou ao cargo de treinadora principal das Gunners num momento em que as jogadoras não mostravam mais evolução dentro de campo.

A sua ascensão ao comando técnico aconteceu após a saída conturbada de Jonas Eidevall, treinador sueco que liderou o Arsenal por quase quatro anos. Sob o comando de Eidevall, os resultados não corresponderam às expectativas, com uma gestão de elenco questionável e um estilo de jogo que não agradava a torcida. Na fase inicial desta temporada, o time não foi bem, e teve apenas uma vitória nos primeiros quatro jogos da Women’s Super League e uma derrota acachapante contra o Bayern de Munique por 5 a 2 na Champions League Feminina.

Diante do cenário de crise, Slegers foi promovida do cargo de auxiliar técnica para treinadora principal. Sem prometer revoluções, mas com uma ideia clara de jogo e uma abordagem mais humana com as jogadoras, conquistou rapidamente o respeito do elenco.

Logo que assumiu o time, o Arsenal teve três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos e teve uma sequência de 13 jogos invicto. Terminou a liga inglesa em segundo lugar, atrás apenas do Chelsea, e Renée Slegers conduziu o time até a glória da Champions League — um feito que o clube não alcançava há 18 anos.

Como foi o jogo entre Arsenal de Renée Slegers e Barcelona?

Com gol de Blackstenius, o Arsenal venceu o Barcelona por 1 a 0 e faturou a Champions League Feminina neste sábado (24), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Blackstenius marcou o gol do título do Arsenal na Champions feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

Em um jogo de reatividade por parte das inglesas, as substituições da treinadora Renée Slegers surtiram efeito e garantiram a segunda taça das Gunners.

Slegers trabalha a parte humana de cada atleta

Mais do que uma estrategista dentro de campo, Slegers se destacou nesta temporada por sua empatia com o elenco. Para as jogadoras Alessia Russo, Katie McCabe e Leah Williamson, a técnica trouxe uma nova energia ao grupo, com justiça e clareza sendo prioridade. Treinos com espaço para reflexão, uma abordagem tática adaptativa e uma liderança baseada na confiança tornaram-se marcas registadas do seu trabalho.

— Sinto que posso ser eu própria aqui, até quando erro. Com a Renée, errar é parte do crescimento. No entanto, ela cobra. Há regras e ela é justa com todas — confessou Alessia Russo.

Com 23 vitórias em 31 jogos, incluindo agora um título de Champions League, Renée Slegers se tornou a protagonista de uma recuperação impressionante do Arsenal na temporada. Sem grandes holofotes ou promessas grandiosas, conduziu a equipe à glória.

