Com Marta e companhia, a Seleção Brasileira feminina se apresenta neste domingo (25) e inicia a preparação para amistosos contra o Japão na sexta-feira (30) e segunda (2), em São Paulo e Bragança Paulista.

continua após a publicidade

Os duelos serão os últimos testes das brasileiras antes da disputa da Copa América feminina, que acontece no Equador entre julho e agosto deste ano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe treina no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, e joga o primeiro amistoso na Neo Química Arena, que também pertence ao Timão. Depois, finaliza a preparação no Estádio Cícero de Souza Marques, local da segunda partida.

continua após a publicidade

Arthur Elias convocou 26 atletas para os amistosos. Os destaques da convocação são: o retorno de Marta (Orlando Pride), as atacantes Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (Manchester City) e Jhonson (Corinthians), convocada pela primeira vez para a seleção principal.

➡️ Palmeiras atualiza situação da goleira Kate Tapia após desmaio em jogo

Agenda da Seleção feminina

Domingo (25/05) : Apresentação da Seleção Brasileira

: Apresentação da Seleção Brasileira Segunda-feira (26/05) : Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30

: Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30 Terça-feira (27/05) : Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30

: Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30 Quarta-feira (28/05) : Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30

: Treino CT Joaquim Grava / Horário: 15h30 às 17h30 Quinta-feira (29/05) : Treino Neo Química Arena / Horário: 15h30 às 17h30

: Treino Neo Química Arena / Horário: 15h30 às 17h30 Sexta-feira (30/05) : Amistoso Brasil x Japão na Neo Química Arena

: Amistoso Brasil x Japão na Neo Química Arena Sábado (31/05) : Viagem para Bragança Paulista

: Viagem para Bragança Paulista Domingo (01/06) : Treino Estádio Cícero de Souza Marques

: Treino Estádio Cícero de Souza Marques Segunda (02/06): Amistoso Brasil x Japão no Estádio Cícero de Souza Marques / Horário: 20h

Foto: Reprodução/ Instagram

Próximos jogos da Seleção feminino

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Neo Química Arena, São Paulo (SP) Ingressos: à venda no site selecaofeminina.soudaliga.com.br

Brasil x Japão