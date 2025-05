A 12ª rodada do Brasileirão feminino 2025 teve jogos entre a quarta (21) e quinta-feira (22), e terminou com o Cruzeiro garantindo a invencibilidade e liderança da competição. Corinthians, São Paulo e Ferroviária fecham as primeiras colocações.

Na quarta (21), Bragantino e Fluminense ficaram no 2 a 2 em Santana da Parnaíba. O São Paulo, por sua vez, goleou o Real Brasília por 5 a 0, enquanto o Corinthians enfrentou jogo duro, mas venceu o América-MG por 1 a 0.

No Rio Grande do Sul, o Grêmio aplicou 4 a 0 no 3B da Amazônia. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária recebeu o Juventude e venceu por 3 a 0.

Nesta quinta-feira, foi a vez do Flamengo superar o Internacional por 4 a 1, na Gávea. O Cruzeiro triunfou por 1 a 0, e o Bahia, em jogo de fechamento de rodada, venceu o Sport por 2 a 0.

Jogadoras do Corinthians comemoram vitória. (Foto: Rebeca Reis / Ag. Paulistão)

Resultados da rodada

São Paulo 2 x 0 Real Brasília

América-MG 0 x 1 Corinthians

Red Bull Bragantino 2 x 2 Fluminense

Grêmio 4 x 0 Instituto 3B da Amazônia

Ferroviária 2 x 0 Juventude

Flamengo 4 x 1 Internacional

Sport 0 x 2 Bahia

Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro

Classificação do Brasileirão feminino pós 12ª rodada