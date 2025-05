Ex-Seleção Brasileira sub-20, o treinador Jonas Urias não esconde a satisfação com a boa fase do Cruzeiro no Brasileirão feminino. As Cabulosas estão invictas na competição e classificadas de forma antecipada para a segunda fase.

Em entrevista coletiva após a vitória diante Palmeiras, na noite desta quinta-feira (22), o técnico falou sobre o alinhamento entre diretoria, comissão técnica e elenco.

— Toda a diretoria tem sido fantástica. Toda a estrutura que temos para nos dedicar... E não basta ter dedicação, isso muitos têm. O que o Cruzeiro nos entrega hoje é condição de trabalho e quando isso se une à dedicação, transforma. — declarou ele.

Jonas Urias completou 50 jogos à frente das Cabulosas e falou sobre os objetivos do grupo no Brasileirão feminino.

— Eu penso que nosso objetivo tem que ser um de cada vez. Hoje, como estamos em uma condição muito favorável na competição nesta primeira fase, a nossa cabeça está 100% em concretizar o primeiro lugar (...) posteriormente, na segunda fase, é um outro campeonato. Os pontos conquistados (na primeira fase) serão transformados em vantagem de mando de campo, mas a verdade é que nós teremos que ser competentes de formas diferentes, as quais ainda não sabemos. Vamos descobrir e colocar nosso foco nisso lá na frente — explicou.

A campanha da Raposa é de dez vitórias e dois empates em doze partidas, com 32 pontos e aproveitamento de 88%. A campanha é a melhor desde o acesso à primeira divisão, em 2019.

Os próximos desafios das Cabulosas serão diante de 3B da Amazônia, Sport e Cruzeiro.

Cruzeiro segue invicto no Brasileirão feminino 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Próximos jogos do Cruzeiro