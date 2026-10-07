Brasil joga em palcos da Copa de 2027 em reta final antes do Mundial
Seleção Feminina encara a Argentina no Beira-Rio e na Arena Pernambuco
A Seleção Brasileira Feminina terá, em outubro, uma oportunidade de começar a sentir o clima da Copa do Mundo de 2027 dentro de casa. A menos de nove meses do Mundial, o Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos disputados em estádios que também serão utilizados na competição: o Beira-Rio, em Porto Alegre, e a Arena Pernambuco.
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O primeiro encontro será neste sábado (10), no Beira-Rio. Na terça-feira (13), as equipes voltam a se enfrentar na Arena Pernambuco. Os dois compromissos fazem parte da preparação comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.
A Copa de 2027 será a primeira edição do Mundial Feminino disputada na América do Sul. O torneio terá oito cidades-sede e 32 seleções, com Porto Alegre e Recife entre as cidades escolhidas para receber partidas.
Beira-Rio recebe a Seleção Feminina pela primeira vez
O Estádio Beira-Rio, casa do Internacional, será palco de um momento inédito para a Seleção Brasileira Feminina. Neste sábado (10), a equipe principal enfrenta a Argentina, em Porto Alegre, no primeiro jogo da história da Seleção Feminina no estádio.
Inaugurado em 1969, o Beira-Rio passou por uma grande reforma antes da Copa do Mundo de 2014. As obras modernizaram a estrutura do estádio para receber partidas do Mundial masculino, que teve Porto Alegre como uma das cidades-sede.
Agora, o estádio volta a se preparar para receber uma Copa do Mundo. Em 2027, o Beira-Rio será uma das sedes da primeira edição do Mundial Feminino realizada no Brasil e receberá sete partidas da competição: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.
Retorno à Arena Pernambuco
Três dias depois de enfrentar a Argentina no Beira-Rio, a Seleção Brasileira Feminina terá outro compromisso em um estádio que estará no caminho do time na Copa do Mundo de 2027. Na terça-feira (13), Brasil e Argentina se reencontram na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco foi construída para receber a Copa do Mundo de 2014 e foi uma das sedes do Mundial masculino. Agora, o estádio voltará a receber uma competição da FIFA e será novamente palco de um Mundial, desta vez na Copa do Mundo Feminina de 2027.
Assim como o Beira-Rio, a Arena Pernambuco terá sete partidas durante o torneio: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.
O estádio também já tem uma história com a Seleção Feminina. Em junho de 2024, recebeu o amistoso entre Brasil e Jamaica, diante de 33 mil torcedores. Na ocasião, o público foi o maior registrado em uma partida de futebol feminino no Nordeste.
Reta final antes da Copa do Mundo
Os dois amistosos fazem parte de uma sequência de compromissos que Arthur Elias utiliza para avaliar o grupo antes da Copa de 2027. A comissão técnica terá ainda dois jogos contra o Japão, em novembro e dezembro, antes das últimas Datas Fifa que antecederão o Mundial.
Em outubro, portanto, além de enfrentar uma Argentina que vem evoluindo no cenário sul-americano, a Seleção terá a possibilidade de atuar diante do público brasileiro em dois estádios que estarão diretamente ligados à Copa do Mundo do ano seguinte.
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