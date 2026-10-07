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Brasil joga em palcos da Copa de 2027 em reta final antes do Mundial

Seleção Feminina encara a Argentina no Beira-Rio e na Arena Pernambuco

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 14:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Foto do estádio da Beira-Rio
Estádio do Beira-Rio (Foto: Divulgação)

A Seleção Brasileira Feminina terá, em outubro, uma oportunidade de começar a sentir o clima da Copa do Mundo de 2027 dentro de casa. A menos de nove meses do Mundial, o Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos disputados em estádios que também serão utilizados na competição: o Beira-Rio, em Porto Alegre, e a Arena Pernambuco.

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O primeiro encontro será neste sábado (10), no Beira-Rio. Na terça-feira (13), as equipes voltam a se enfrentar na Arena Pernambuco. Os dois compromissos fazem parte da preparação comandada por Arthur Elias para a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

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A Copa de 2027 será a primeira edição do Mundial Feminino disputada na América do Sul. O torneio terá oito cidades-sede e 32 seleções, com Porto Alegre e Recife entre as cidades escolhidas para receber partidas.

Beira-Rio recebe a Seleção Feminina pela primeira vez

O Estádio Beira-Rio, casa do Internacional, será palco de um momento inédito para a Seleção Brasileira Feminina. Neste sábado (10), a equipe principal enfrenta a Argentina, em Porto Alegre, no primeiro jogo da história da Seleção Feminina no estádio.

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Inaugurado em 1969, o Beira-Rio passou por uma grande reforma antes da Copa do Mundo de 2014. As obras modernizaram a estrutura do estádio para receber partidas do Mundial masculino, que teve Porto Alegre como uma das cidades-sede.

Agora, o estádio volta a se preparar para receber uma Copa do Mundo. Em 2027, o Beira-Rio será uma das sedes da primeira edição do Mundial Feminino realizada no Brasil e receberá sete partidas da competição: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

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Foto do estádio da Beira-Rio
Estádio do Beira-Rio (Foto: Divulgação)

Retorno à Arena Pernambuco

Três dias depois de enfrentar a Argentina no Beira-Rio, a Seleção Brasileira Feminina terá outro compromisso em um estádio que estará no caminho do time na Copa do Mundo de 2027. Na terça-feira (13), Brasil e Argentina se reencontram na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Inaugurada em 2013, a Arena Pernambuco foi construída para receber a Copa do Mundo de 2014 e foi uma das sedes do Mundial masculino. Agora, o estádio voltará a receber uma competição da FIFA e será novamente palco de um Mundial, desta vez na Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Assim como o Beira-Rio, a Arena Pernambuco terá sete partidas durante o torneio: seis pela fase de grupos e uma pelas oitavas de final.

O estádio também já tem uma história com a Seleção Feminina. Em junho de 2024, recebeu o amistoso entre Brasil e Jamaica, diante de 33 mil torcedores. Na ocasião, o público foi o maior registrado em uma partida de futebol feminino no Nordeste.

Imagem de cima da Arena Pernambuco (Foto: Divulgação/Arena Pernambuco)
Imagem de cima da Arena Pernambuco (Foto: Divulgação/Arena Pernambuco)

Reta final antes da Copa do Mundo

Os dois amistosos fazem parte de uma sequência de compromissos que Arthur Elias utiliza para avaliar o grupo antes da Copa de 2027. A comissão técnica terá ainda dois jogos contra o Japão, em novembro e dezembro, antes das últimas Datas Fifa que antecederão o Mundial.

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Em outubro, portanto, além de enfrentar uma Argentina que vem evoluindo no cenário sul-americano, a Seleção terá a possibilidade de atuar diante do público brasileiro em dois estádios que estarão diretamente ligados à Copa do Mundo do ano seguinte.

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